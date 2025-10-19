KKTC'deki kritik seçimden ilk sonuçlar geldi! İşte yarışı önde götüren aday

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni cumhurbaşkanını seçmek için bugün sandık başına gitti. Ülke genelinde cumhurbaşkanı seçimi kapsamında vatandaşlar, 08.00-18.00 saatleri arasında oy kullandı.

OY SAYIMI BAŞLADI

Oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından oy sayımına başlandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Bertan Özerdağ, cumhurbaşkanlığı seçiminde 777 sandıktan 580'inin açıldığını ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın oyların yüzde 35,27'sini, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman oyların yüzde 63,28'ini aldığını açıkladı.

İLK TURDA 50+1 OY ALAN CUMHURBAŞKANI OLACAK

218 bin 313 seçmenin bulunduğu KKTC'de, cumhurbaşkanı seçilebilmek için geçerli oyların salt çoğunluğunu almak gerekiyor. Seçimin ilk turunda herhangi bir aday yüzde 50+1 oyu aldığı takdirde cumhurbaşkanı seçiliyor. Hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması durumunda ise ilk turda en çok oyu alan ilk 2 aday, 7 gün içinde yapılacak ikinci tur seçimlerine katılıyor. İkinci turda en yüksek oyu alan aday, cumhurbaşkanı koltuğuna oturmaya hak kazanıyor.