Haberler

KKTC'deki kritik seçimden ilk sonuçlar geldi! İşte yarışı önde götüren aday

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
KKTC'deki kritik seçimden ilk sonuçlar geldi! İşte yarışı önde götüren aday
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
KKTC'deki kritik seçimden ilk sonuçlar geldi! İşte yarışı önde götüren aday
Haber Videosu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki cumhurbaşkanı seçiminde oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilk sonuçlar gelmeye başladı. Yüksek Seçim Kurulu, 777 sandıktan 580'inin açıldığını, mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın oyların yüzde 35,27'sini, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın ise oyların yüzde 63,28'ini aldığını açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni cumhurbaşkanını seçmek için bugün sandık başına gitti. Ülke genelinde cumhurbaşkanı seçimi kapsamında vatandaşlar, 08.00-18.00 saatleri arasında oy kullandı.

OY SAYIMI BAŞLADI

Oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından oy sayımına başlandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Bertan Özerdağ, cumhurbaşkanlığı seçiminde 777 sandıktan 580'inin açıldığını ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın oyların yüzde 35,27'sini, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman oyların yüzde 63,28'ini aldığını açıkladı.

İLK TURDA 50+1 OY ALAN CUMHURBAŞKANI OLACAK

218 bin 313 seçmenin bulunduğu KKTC'de, cumhurbaşkanı seçilebilmek için geçerli oyların salt çoğunluğunu almak gerekiyor. Seçimin ilk turunda herhangi bir aday yüzde 50+1 oyu aldığı takdirde cumhurbaşkanı seçiliyor. Hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması durumunda ise ilk turda en çok oyu alan ilk 2 aday, 7 gün içinde yapılacak ikinci tur seçimlerine katılıyor. İkinci turda en yüksek oyu alan aday, cumhurbaşkanı koltuğuna oturmaya hak kazanıyor.

Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
İsrail ordusu: Gazze'nin güneyindeki Hamas hedeflerine saldırı dalgası başlattık

İsrail ordusu, Gazze'de yeni saldırı dalgası başlattı
Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

Darısı ülkemizin başına. Bir lanettten kurtulma zamanı geldi.

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme63
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Volkan Demirel, Galatasaray'dan puan almanın formülünü duyurdu

Galatasaray'dan puan almanın tek formülünü duyurdu
Özel hastanedeki skandal yıllar sonra noterde ortaya çıktı

Özel hastanedeki skandal yıllar sonra noterde ortaya çıktı
Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'yu 'uyuşturucu lideri' olarak nitelendirdi

Trump, o ülkenin Cumhurbaşkanına 'uyuşturucu lideri' dedi
Roberto Mancini Premier Lig'e geri dönüyor

Roberto Mancini geri dönüyor
Volkan Demirel, Galatasaray'dan puan almanın formülünü duyurdu

Galatasaray'dan puan almanın tek formülünü duyurdu
Eski gelinini öldürdü ardından berberde tıraş olup teslim oldu

Gelinini öldüren yaşlı adamdan teslim olmadan önce akılalmaz hareket
Büyük umutlarla gelmişti! Fenerbahçe'den çok konuşulacak Jhon Duran kararı

Büyük umutlarla gelmişti! Jhon Duran için çok konuşulacak karar
Fidye için kaçırılan genç futbolcu, hayatını kaybetti

Fidye için kaçırılan genç futbolcu, hayatını kaybetti
Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker zirveyi Hamdi Ulukaya'ya kaptırdı

Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker birinciliği o isme kaptırdı
Hamas'tan Gazze'de ateşkesi ihlal ettiği iddialarına jet yanıt

İnfial yaratan iddia sonrası Hamas'tan jet açıklama
64 yaşındaki sevgilisinin içeri almadığı 21 yaşındaki kadın binayı ateşe verdi

64 yaşındaki sevgilisinin içeri almadığı genç kadın binayı ateşe verdi
İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

Gazze'de korkulan oldu! Sınır kapısından patlama sesleri geliyor
Fenerbahçe Beko, ezeli rakibi Galatasaray MCT Technic'i deplasmanda devirdi

Derbide kıyasıya mücadele! Kazanan belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.