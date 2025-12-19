Haberler

Yerli ve Milli Parti, ilk MYK toplantısını gerçekleştirdi

Yerli ve Milli Parti, ilk MYK toplantısını gerçekleştirdi
Yerli ve Milli Parti, Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçimlere katılma hakkını kazanmasının ardından, yeni yönetim kadrosuyla ilk Merkez Yürütme Kurulu toplantısını yaptı. Genel Başkan Teoman Mutlu, partinin yol haritası ve seçim stratejilerini ele aldı.

YERLİ ve Milli Parti, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından seçimlere girme hakkını kazanmasının ardından, kurultay sonrası belirlenen yeni kadrosuyla ilk Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısını gerçekleştirdi.

Genel Başkan Teoman Mutlu başkanlığında gerçekleşen toplantıda, partinin yol haritası, teşkilatlanma süreci ve seçimlere yönelik stratejik çalışmalar ele alındı. Kurultayda belirlenen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) asil üyeleri arasında Uğur Aksöz, Sabri Özkan Erbakan, Mehmet Atıcı, Onur Kavalcı, Nuray Polat, Erdinç Kara, Fatma Atıcı, İbrahim Demir, Özcan Erdoğan, Refik Ali Uçarcı, Ali Es, Hüseyin Tuğcu, Levent Küpeli, Serpi Özbaş ve Asena Sultan Kayaalp yer alıyor. MKYK yedek üyeleri ise Ahmet Tayfun, Refik Akgül, Erhan Kılıç, Tülay Kayar, Yaşar Maraş, Enis Ural ve Ömer Sabri Yoldaş olarak belirlendi.

Partinin Merkez Disiplin Kurulu asil üyeleri, İbrahim Bulut, Mehmet Önder Barut, Aslıhan Araz, Dursun Beştepe, Emine Kılıç, İbrahim Türkoğlu ve Serdar Aktan olurken, yedek üyeliklere Süleyman Kayar, Ömer Gezgin ve Soner Gürbulak seçildi. Partiden yapılan açıklamada, "Yeni dönemde sosyal ve ekonomik konulara odaklanarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yeni dönemde güçlü kadromuzla seçim sürecine kararlı adımlarla ilerleyeceğiz" denildi.

Mutlu açıklamasında, "Asgari ücretin TÜİK verileri ve güncel ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak, geçim şartlarına uygun bir seviyede olması gerekir. 2025 yılı için net 22 bin 104 TL olarak belirlenen asgari ücretin birçok temel yaşam maliyetini karşılamada yetersiz kaldı. Ayrıca seçime katılma hakkını kazanan partimizin vizyon ve misyonunu da kamuoyuyla paylaşmak isterim. Vizyonumuz, gençliğin dinamizmi ile tecrübeyi harmanlayarak vatan için üretmek, barış ve demokrasi için el ele çalışmaktır. Misyonumuz ise nettir. Önce devletin bekası, sonra parti, önce milletin yararı, sonra parti. Kısacası biz, Atatürk'ün gösterdiği yolda kararlılıkla yürüyen bir siyasi anlayışı temsil ediyoruz. Yerli ve Milli Parti olarak bu anlayışla Türkiye'nin geleceğine katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.

