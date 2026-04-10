Hayati Yazıcı'dan 'Ara Seçim' Tartışmalarına Yanıt

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 2003 yılında Siirt'te tekrarlanan milletvekili seçimine ilişkin kararını paylaşarak 'Ara seçim' tartışmalarına yanıt verdi.

AK Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İnsan her şeyi bilmez, bilemez. Bu son derece normal ve insani bir durumdur. Ama bilmediği konuda, düzeltme yapılmış olmasına karşın, yanlışta ısrar etmek, 'bilmediğini bilmemektir', bu anormalliktir. Ama sebep ne olursa olsun, kamunun doğru bilgi edinme hakkına olan saygımız sebebiyle biz bir kez daha doğru olanı belgeleriyle birlikte ilgilenenlerin ve kamuoyunun ilgisine ve bilgisine sunuyoruz. 'Ara seçim' söylemlerine maddi olgular dışında gerekçe tedarik etmek amacıyla olsa gerek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Grup Başkanvekili Murat Emir; nakarat tarzı açıklamalarıyla Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk kez milletvekili seçildiği seçimle ilgili 'ara seçim' nitelemelerini ısrarla tekrarlamaktadırlar" ifadelerini kullandı.

'2002 VE 2003 YILLARINDA ÜLKEMİZDE ARA SEÇİM YAPILMAMIŞTIR'

Yazıcı, paylaşımda konuyla ilgili YSK'nın karar örneğine de yer vererek, "Bir kez daha doğruyu, belgeleriyle birlikte muhatapların ve ilgi duyan kamuoyunun bilgilerine sunuyorum. Seçimlerle ilgili kurallar, anayasalarda yazılı olanlardan ibaret değildir. Anayasalarda genel çerçeve yer alır. Anayasa'nın yanında bir de ' seçim mevzuatı' dediğimiz mevzuat vardır. 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu, bu mevzuatın önemli bir parçasıdır. 'Anayasa'nın 78'inci maddesinde seçimin yenilenmesi diye bir şey yok ara seçim var' diyorlar. Anayasa'da olmaması, mevzuatta olmadığının kanıtı olamaz. 'Seçimin yenilenmesi', 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 39'uncu maddesinde yer almaktadır ve seçim yargısının müstekarlık içinde kullandığı bir kavramdır. 2002 ve 2003 yıllarında ülkemizde 'ara seçim' yapılmamıştır. 03 Kasım 2002 tarihinde yapılan 22'nci Dönem Milletvekili seçiminde, Siirt seçim çevresinde yapılan seçimin, seçim kurallarına aykırı işlem ve eylemlerin kanıtlanmış olması ve seçim sonucunu etkiler nitelikte bulunması nedeniyle Siirt'teki seçimin iptaline ve seçimin yenilenmesini YSK karara bağlamıştır. YSK, yenilenmesine karar verdiği Siirt seçim bölgesindeki seçimin, yasa gereği 09.03.2003 günü yapılmasını karara bağlamıştır. Genel Başkanımız; YSK kararı gereği yenilenen ve 09.03.2003 günü yapılan Siirt seçiminde milletvekili seçilmiştir. 09.03.2003 günü yapılan Siirt seçimi; bir 'ara seçim' değil, Yenileme seçimidir. Olgular bundan ibarettir" dedi.

