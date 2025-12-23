YSK Başkanı Yener, CHP Genel Başkanı Özel'i ziyaret etti
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i TBMM'deki makamında ziyaret etti. Ziyarete CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci de katıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika