YSK Başkanı Yener, CHP Genel Başkanı Özel'i ziyaret etti

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, YSK Başkanı Ahmet Yener, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i TBMM'deki makamında ziyaret etti. Özgür Özel'e CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci eşlik etti.