Haberler

YSK Başkanı Yener, CHP Genel Başkanı Özel'i ziyaret etti

YSK Başkanı Yener, CHP Genel Başkanı Özel'i ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i TBMM'deki makamında ziyaret etti. Ziyarete CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci de katıldı.

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, YSK Başkanı Ahmet Yener, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i TBMM'deki makamında ziyaret etti. Özgür Özel'e CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci eşlik etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Yeni yılda köprü ve otoyol ücretleri yüzde 25,49 oranında artacak

Yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine yapılacak zam belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Call of Duty'nin yapımcısı Vince Zampella hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü oyun yapımcısı korkunç kazada hayatını kaybetti
İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Hande Ataizi'nin taktığı şey bambaşka çıktı

İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Taktığı şey bambaşka çıktı
Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü

Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü
Ela Rümeysa'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte Pablo Escobar'ın bilinmeyenleri

Ela'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte ünlü baronun bilinmeyenleri
Call of Duty'nin yapımcısı Vince Zampella hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü oyun yapımcısı korkunç kazada hayatını kaybetti
Spiker mi casus mu? Ela Rümeysa Cebeci'yle ilgili gündem yaratacak iddia

Spiker değil casus mu? Dosyadaki detay ortalığı karıştırdı
Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye olay tepki: Terbiyesizlik

Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye olay tepki: Terbiyesizlik
title