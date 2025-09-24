Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi

Haberler

Güncelleme:
Özgür Çelik, CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nde yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kongrenin durdurulmasına yönelik talebi CHP'de kısa süreli bir krize neden olurken Yüksek Seçim Kurulu devreye girerek kongrenin durdurulamayacağına hükmetmişti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı'nın, olağanüstü kongresi bugün gerçekleştirildi. Buna göre, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin mahkeme kararıyla görevden aldığı Özgür Çelik, yeniden CHP İstanbul İl Başkanı olarak seçildi. Bir kez daha başkanlığa seçilen Çelik, 414 delegenin 389'unun oyunu aldı.

KONGRENİN DURDURULMASI TALEBİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

CHP'de bugünkü kongre süreci hayli olaylı geçti. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Valiliği ile Sarıyer İlçe Seçim Kuruluna yazdığı yazıda, mahkeme kararına aykırı olduğu gerekçesiyle bugün gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi'nin durdurulmasını talep etti.

Mahkemenin kararında "6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu'na göre verilen bu karar kesin olmamakla beraber verildiği anda uygulamaya geçirilen bir tedbir kararıdır. Mahkememizde devam eden yargılama sürecinde ilgili ara karar hakkında henüz istinaf yargılaması süreci başlamamış olup mahkememizce verilen karar güncel ve geçerlidir. Mahkememizce verilen tedbir kararı kanun yolu merci olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince kaldırılmadan veya değiştirilmeden 24 Eylül tarihinde CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerinin yapılması mahkeme kararımıza aykırı olup çalışmaların durdurulması gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

HEYET KONGREYE GİTTİ

Mahkemenin kararı sonrası, CHP'nin il kongresinin yapıldığı salona mahkeme kararını tebliğ etmek için Adalet Bakanlığı'ndan bir heyet geldi. Salona girmek isteyen heyetle, partililer arasında gerginlik yaşandı. CHP'liler tebliğin salon dışında da yapılabileceğini söyledi. Konuya ilişkin tutanak tutuldu. CHP'li kurmaylar, mahkemenin talebinin yetki aşımı olduğunu savundu.

YKS KONGRENİN DEVAMINA KARAR VERDİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), mahkemenin bugün gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi'nin durdurulması talebini görüşmek üzere toplandı. Toplantının ardından açıklama yapan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, "Kurulumuz yapmış olduğu toplantı sonucunda başlamış olan CHP İstanbul İl Kongresi'nin devamına karar vermiştir" dedi.

ÖZGÜR ÇELİK YENİDEN CHP İSTANBUL İL BAŞKANI

YSK'nın kongrenin durdurulamayacağına hükmetmesinin ardından devam eden süreçte başkanlık koltuğuna oturan isim yeniden Özgür Çelik oldu. 414 delegenin 389'unun oyunu alan Çelik, CHP İstanbul İl Başkanlığı koltuğuna oturdu.

Kaynak: Haberler.com / Politika
Görgüsüz fenomen Maliye'nin radarında

Görgüsüz fenomen radara girdi
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıİbadullah:

Allah tuzak kuranların tuzağını boşa çıkarandır. Teslim olmak yok. Yılmak yok. Direnişe devam! Zalimler için yaşasın cehennem.

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİbadullah:

Zulüm bitene hak yerini bulana kadar direnişe devam! Gerçek kahramanlar zalime boyun eğmeyenlerdir.

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıkerem can:

Zulüm yapan kim siz kimsiniz üstü kapalı niye yazıyorsunuz. Zalım diye kimi kasteddiniz

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıİbadullah:

Hep beraber özgürleşeceğiz. Türkiye özgürlelecek!

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

Bu partinin temelinde zulüm var, zulüm olduğu için gün yüzü görmezler.

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBabacan yalçın:

adalet yerini buluyor ve er geç adalet herkese lazım olcak.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
