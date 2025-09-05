YSK, CHP'nin İstanbul ilçe kongreleri itirazını görüşmek üzere toplandı

İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Eylül'de CHP'nin 8 Ekim 2023 tarihli İstanbul kongresini iptal etmiş, il başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden almıştı. Gürsel Tekin dahil 5 kişilik bir heyet CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanmıştı. Mahkeme ayrıca mevcutta yürüyen tüm kongre sürecinin de durdurulmasına hükmetmişti.

CHP'NİN İTİRAZI SONRASI YSK TOPLANDI

İstanbul'da ilçe seçim kurulları peş peşe tedbir kararı kapsamında CHP'nin Ataşehir, Esenyurt, Sarıyer, Bakırköy ve Başakşehir'de kongrelerinin yapılmamasına karar verdi. Bunun üzerine Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itirazda bulundu. İtirazların ardından YSK saat 14.30'da toplanma kararı aldı.

TOPLANTI BAŞLADI

11 üye ile birlikte toplantı başladı. Toplantının ardından kararlara ilişkin açıklama yapılması bekleniyor. CHP'nin başvurusu gündem başlıklarının 7. sırasında yer alıyor.

KARAR BUGÜN ÇIKAR MI?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, CHP'nin İstanbul'daki bazı ilçe kongrelerinin iptaline ilişkin ilçe seçim kurullarınca verilen kararlara karşı yaptığı itirazı görüşmek üzere saat 14.30'da toplanacaklarını bildirmişti.

Yener, kararın bugün çıkıp çıkmayacağının toplantının seyrine bağlı olduğunu söyledi. İstanbul'da partinin 39'uncu Olağan Kurultay sürecinin devam edip etmeyeceğine ilişkin nihai kararı YSK verecek.

CHP BAŞVURUDA NE İSTEMİŞTİ?

CHP, başvuru dilekçesinde, partinin İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2 Eylül 2025 tarihli ihtiyati tedbir kararının "hukuken ve fiilen icrası mümkün olmayan bir görev gasbı" olduğunu, bu karara dayanılarak, Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir ilçe seçim kurullarının aldığı kararların da "tam kanunsuzluk" teşkil ettiğini öne sürmüştü.

Partinin dilekçesinde, "YSK tarafından görev gaspının varlığının, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2 Eylül 2025 tarihli ihtiyati tedbir kararının maddi ve hukuki imkansızlık sebebiyle icra edilemeyeceğinin tespit edilmesi; Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir ilçe seçim kurullarının kararlarının tam kanunsuzluk gerekçesiyle kaldırılması" istenmişti.