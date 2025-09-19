Haberler

YSK, CHP’nin Olağanüstü Kurultayı’nın İptal Talebini Reddetti

YSK, CHP’nin Olağanüstü Kurultayı’nın İptal Talebini Reddetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin 21 Eylül'de yapılacak 22'nci Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline yönelik talebini reddetti. CHP'li delegelerin itirazları YSK tarafından değerlendirildi.

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin 21 Eylül'de yapılacak 22'nci Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin iptal talebini reddetti.

CHP'li bir delege, 21 Eylül Pazar günü yapılacak 22'nci Olağanüstü Kurultay'ın iptal edilmesi için Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na başvurmuştu. İlçe Seçim Kurulu başvuruyu reddetti. Kurultayın iptal edilmesini isteyen CHP'li delege bu kez il seçim kuruluna gitti. Ankara İl Seçim Kurulu ise talebi 'karar verilmesine yer yok' kanaati ile reddetti. İlçe seçim kurulu başkanının aldığı kararın kesin olduğu ve il seçim kurulunun itirazı inceleme yetkisinin bulunmadığı belirtildi. CHP'nin, kurultay kararı bu kez 'tam kanunsuzluk' iddiasıyla YSK'ya taşındı. YSK, bugün saat 15.30'daki gündem toplantısında itirazı görüştü. Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan YSK Başkanı Ahmet Yener, "Kurulumuz saat 15.30'da pazar günü gerçekleştirilecek olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin 22'nci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için yapılan başvuruyu görüşmüştür. Kurulumuzda yapılan toplantı sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin pazar günü yapılacak olan 22'nci Olağanüstü Kurultayı'nın 'tam kanunsuzluk' nedeniyle iptaline yönelik talebin reddine karar verilmiştir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
YSK, pazar günü yapılacak CHP kurultayına ilişkin itirazı reddetti

CHP kurultayı yapılacak mı? YSK tartışmalara noktayı koydu
Gaziler Günü'nde gazilere büyük ayıp: Olayın başrolünde vali var

Gazilere bunu reva görenler utansın
Milli sporcumuz İsrail bayrağına düğüm attı

Milli sporcumuz, turnuvada yaptığıyla gönüllerin şampiyonu oldu
Ali Koç'un yapamadığını Rui Costa yaptı! Benfica'dan Mourinho'yu zora sokacak madde

Ali Koç'un yapamadığını Rui Costa yaptı! Benfica'dan Mourinho'yu zora sokacak madde
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çocuğunun gözü önünde velilere bıçakla saldırmaya çalıştı

Çocukların gözleri önünde yaşandı! Okulda bıçaklı dehşet
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.