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Kılıçdaroğlu, Ysk Temsilciliğine Filorinalı'yı Atadı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararı sonrası görevden alınan Mehmet Hadimi Yakupoğlu'nun yerine YSK temsilciliğine Köksal Filorinalı'yı atadı. Filorinalı'nın, Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Gülsüm Filorinalı'nın eşi olması parti içinde tepki çekti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararının ardından Mehmet Hadimi Yakupoğlu'nu görevden almasıyla boşalan partisinin YSK temsilciliğine Köksal Filorinalı'yı atadı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, istinafın mutlak butlan kararının ardından 15 yıldır CHP'nin YSK temsilciliğini yürüten Mehmet Hadimi Yakupoğlu'nu görevden almıştı. Bu görevden alma işleminden yaklaşık üç hafta sonra Kılıçdaroğlu, YSK temsilciliğine Konyalı avukat Köksal Filorinalı'yı atadı. Filorinalı, kurucusu olduğu Mevlana Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor.

Öte yandan YSK temsilciliğine atanan Filorinalı'nın, mutlak butlan kararıyla Yüksek Disiplin Kurulu üyeliğine getirilen Gülsüm Filorinalı'nın eşi olması parti içinde tepkilere neden oldu.

Kaynak: ANKA
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