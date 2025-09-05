Haberler

Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin ilçe kongreleriyle ilgili itirazını kabul etti

Güncelleme:
Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin İstanbul ilçe seçim kurulları kararına yönelik itirazlarını kabul etti ve ilçe seçim kurullarının kongrelerin yapılamayacağına ilişkin kararlarını kaldırdı. Böylece CHP'nin İstanbul'un 14 ilçesindeki kongre süreci kaldığı yerden devam edecek. Öte yandan, CHP'nin il yönetimine ilişkin alınan karara yönelik yaptığı itiraz ise reddedildi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İstanbul'daki bazı ilçe kongrelerinin iptaline ilişkin itirazlarını haklı bularak önemli bir karara imza attı.

YSK, İTİRAZLARI KABUL ETTİ

Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin itirazlarını değerlendirerek, İstanbul'daki Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir ilçe seçim kurullarının kongreleri durdurma yönündeki kararlarını iptal etti. 5 ilçenin yanı sıra Küçükçekmece, Sancaktepe, Bayrampaşa, Esenyurt, Çekmeköy, Avcılar, Beylikdüzü, Kartal ve Zeytinburnu için yapılan itirazların da hepsi kabul edildi. Böylece bu ilçelerdeki olağan kongrelerin önünde bulunan hukuki engeller kalkmış oldu.

İL KONGRESİ'NİN İPTALİNE YÖNELİK İTİRAZA RET

Öte yandan, CHP'nin il yönetimine ilişkin alınan karara yönelik yaptığı itiraz ise kurul tarafından reddedildi. YSK Başkanı Ahmet Yener, yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi: "Kurulumuz CHP'nin yaptığı itirazı değerlendirdi. Yapılan toplantı sonucunda Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir, Ataşehir ilçe seçim kurullarının başlayan kongre sürecinin durdurulmasına ilişkin alınan kararlar 'tam kanunsuzluk' nedeniyle kaldırılmıştır. Kongrelerin kaldığı yerden devamına karar verilmiştir. CHP'nin il yönetimine ilişkin alınan karara yönelik yaptığı itiraz ise kurul toplantısı sonucu reddedilmiştir."

NE OLMUŞTU?

CHP'nin İstanbul örgütündeki kongre süreci, geçtiğimiz yıl başlayan bir yargı süreci nedeniyle sekteye uğramıştı. 8 Ekim 2023 tarihinde yapılan CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan dava sonucunda mahkeme, mevcut İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden aldı, eski milletvekili Gürsel Tekin'in de İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanmasına hükmetti. Mahkeme ayrıca, mevcutta yürüyen tüm kongre sürecinin de durdurulması kararını verdi.

İLÇE KONGRELERİ ARDI ARDINA DURDURULDU

Bu kararlar doğrultusunda 13 Eylül 2025 tarihinde yapılması planlanan Ataşehir İlçe Olağan Kongresi, ilçe seçim kurulu tarafından durduruldu. Ataşehir'in ardından Esenyurt, Sarıyer, Bakırköy ve Başakşehir ilçe seçim kurulları da benzer kararlar alarak, CHP'nin bu ilçelerde yapmayı planladığı kongrelerin iptal edilmesine karar verdi.

CHP YSK'YA BAŞVURDU

Peş peşe gelen bu engellemelerin ardından CHP, sürecin siyasi bir müdahaleye dönüştüğünü öne sürerek YSK'ya başvurdu. Parti, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2 Eylül 2025 tarihli ihtiyati tedbir kararının "hukuken ve fiilen icrası mümkün olmayan bir görev gaspı" niteliğinde olduğunu savundu. YSK'ya sunulan dilekçede, söz konusu mahkeme kararına dayanarak alınan ilçe seçim kurulu kararlarının "tam kanunsuzluk" teşkil ettiği belirtildi. CHP, bu kararların kaldırılmasını ve kongre sürecinin yeniden başlatılmasını talep etti.

Yorumlar (16)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

İKTİDAR BOZUK BECERİKSİZ YÖNETİLEN EKONOMİ PAHALILIK İŞSİZLİK GİBİ BİR SÜRÜ SORUN VARKEN MUHALEFETLE UĞRAŞARAK GERÇEK SORUNLARIN TARTIŞILMASINI İSTEMİYOR MİLLETİ UYUTMAYA ÇALIŞIYOR

Yorum Beğen127
Yorum Beğenme27
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHOZKAN:

Bak sen

yanıt10
yanıt30
Haber YorumlarıHiçlik:

Her şey .. kötü .. DEĞİL. Herşey sadece .. henüz .. iyi .. değil. ... Aynen bu türde bakmalıyız duruma. Hiçlik de ilk nokta şansa var olduğunda, belki 105 yaşında birisine benziyormuş ancak o zamanlar yaşlılık diye bir şey yokmuş. Yeni var olan bir nokta yaşlı gözüküyor diye yaşlı mı sayılması gerekiyor ? Sanmam.

yanıt0
yanıt2
Haber YorumlarıEmekli:

Ekonomi kimin umrunda kendileri alıyor 300 bin maaş

yanıt2
yanıt1
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

vah vah ak koyunlar üzülmüştür

Yorum Beğen72
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber Yorumları5g82znc92j:

oklu Fok Balığı Ak parti in işi olmadığı anlamışsındır Hukuk varmış demekki ama siz Foklar anlamamazlıktan geldiniz

yanıt13
yanıt27
Haber YorumlarıHOZKAN:

Sen nesin Merinos mu.

yanıt16
yanıt6
Haber Yorumlarıali bayık:

YSK YI görevden alırlar artık

Yorum Beğen79
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHiçlik:

Bence .. Yüksek Seçim Kurulu .. ismini .. Hiçlik Seçim Kurulu .. yapmalı.

yanıt1
yanıt1
Tüm 16 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
