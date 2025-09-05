Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin ilçe kongreleriyle ilgili itirazını kabul etti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İstanbul'daki bazı ilçe kongrelerinin iptaline ilişkin itirazlarını haklı bularak önemli bir karara imza attı.

YSK, İTİRAZLARI KABUL ETTİ

Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin itirazlarını değerlendirerek, İstanbul'daki Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir ilçe seçim kurullarının kongreleri durdurma yönündeki kararlarını iptal etti. 5 ilçenin yanı sıra Küçükçekmece, Sancaktepe, Bayrampaşa, Esenyurt, Çekmeköy, Avcılar, Beylikdüzü, Kartal ve Zeytinburnu için yapılan itirazların da hepsi kabul edildi. Böylece bu ilçelerdeki olağan kongrelerin önünde bulunan hukuki engeller kalkmış oldu.

İL KONGRESİ'NİN İPTALİNE YÖNELİK İTİRAZA RET

Öte yandan, CHP'nin il yönetimine ilişkin alınan karara yönelik yaptığı itiraz ise kurul tarafından reddedildi. YSK Başkanı Ahmet Yener, yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi: "Kurulumuz CHP'nin yaptığı itirazı değerlendirdi. Yapılan toplantı sonucunda Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir, Ataşehir ilçe seçim kurullarının başlayan kongre sürecinin durdurulmasına ilişkin alınan kararlar 'tam kanunsuzluk' nedeniyle kaldırılmıştır. Kongrelerin kaldığı yerden devamına karar verilmiştir. CHP'nin il yönetimine ilişkin alınan karara yönelik yaptığı itiraz ise kurul toplantısı sonucu reddedilmiştir."

NE OLMUŞTU?

CHP'nin İstanbul örgütündeki kongre süreci, geçtiğimiz yıl başlayan bir yargı süreci nedeniyle sekteye uğramıştı. 8 Ekim 2023 tarihinde yapılan CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan dava sonucunda mahkeme, mevcut İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden aldı, eski milletvekili Gürsel Tekin'in de İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanmasına hükmetti. Mahkeme ayrıca, mevcutta yürüyen tüm kongre sürecinin de durdurulması kararını verdi.

İLÇE KONGRELERİ ARDI ARDINA DURDURULDU

Bu kararlar doğrultusunda 13 Eylül 2025 tarihinde yapılması planlanan Ataşehir İlçe Olağan Kongresi, ilçe seçim kurulu tarafından durduruldu. Ataşehir'in ardından Esenyurt, Sarıyer, Bakırköy ve Başakşehir ilçe seçim kurulları da benzer kararlar alarak, CHP'nin bu ilçelerde yapmayı planladığı kongrelerin iptal edilmesine karar verdi.

CHP YSK'YA BAŞVURDU

Peş peşe gelen bu engellemelerin ardından CHP, sürecin siyasi bir müdahaleye dönüştüğünü öne sürerek YSK'ya başvurdu. Parti, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2 Eylül 2025 tarihli ihtiyati tedbir kararının "hukuken ve fiilen icrası mümkün olmayan bir görev gaspı" niteliğinde olduğunu savundu. YSK'ya sunulan dilekçede, söz konusu mahkeme kararına dayanarak alınan ilçe seçim kurulu kararlarının "tam kanunsuzluk" teşkil ettiği belirtildi. CHP, bu kararların kaldırılmasını ve kongre sürecinin yeniden başlatılmasını talep etti.