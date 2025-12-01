Haberler

YSK, Kırgızistan'daki Erken Seçimleri Gözlemledi

YSK, Kırgızistan'daki Erken Seçimleri Gözlemledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Kırgızistan'da yapılan erken milletvekili seçimlerini gözlemci olarak takip etti. Yener, seçim sonrası Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu ve diğer temsilcilerle görüşmeler gerçekleştirdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Kırgızistan'da 30 Kasım Pazar günü yapılan erken milletvekili seçimlerini gözlemci sıfatıyla takip etti.

YSK'den yapılan açıklamaya göre, YSK Başkanı Ahmet Yener, beraberindeki heyetle seçim öncesi Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti.

"Gözlemci" sıfatıyla seçimleri takip eden Yener ve beraberindeki heyet, seçimin ardından da Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu ve diğer ülke temsilcileri ile görüşme gerçekleştirdi.

Yener ayrıca, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile de bir araya geldi.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel
Seçil Erzan'a 102 yıl hapis cezası

Salonu ağlayarak terk etti! Seçil Erzan'a rekor hapis cezası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'ye yıldız futbolcusundan kötü haber

Fenerbahçe'ye yıldız futbolcusundan kötü haber
ATM'lerde yeni dönem: Mahkeme kararı olmadan hesabınız dondurulabilir

ATM'lerde yeni dönem: Hesabınız dondurulursa şaşırmayın
Tahran'da hava kirliği alarmı, eğitim ve kamu hizmetleri durdu

Komşu ülkede kriz! Tüm okul ve kurumlar kapatıldı
'Evlenmeyenleri işe almayacaksın' diyen Destici'den yeni açıklama

Bekarları ayaklandıracak çıkışının ardından yeni açıklama
Fenerbahçe'ye yıldız futbolcusundan kötü haber

Fenerbahçe'ye yıldız futbolcusundan kötü haber
229 km hızla öğretmeni hayattan koparan sürücünün savunması şoke etti

229 km hızla öğretmeni hayattan koparan sürücünün savunması şoke etti
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
Zehra Kınık tekrar hakim karşısında! Duruşmadaki sözleri dikkat çekici

Zehra Kınık tekrar hakim karşısında! Duruşmadaki sözleri dikkat çekici
'VJ Bülent' kendisine gelen ahlaksız talebi yıllar sonra ifşa etti

"VJ Bülent" kendisine gelen ahlaksız talebi yıllar sonra ifşa etti
18 yaşındaki Neslinur'un hayatını kaybettiği evde siyanür tespit edildi

Neslinur'un ölümünde, katil madde evinden çıktı
İki küçük çocuğa dehşeti yaşatan pitbull cinsi köpeğin sahibi tutuklandı

İki kardeşe dehşeti yaşattı! Türkiye'nin konuştuğu olayda karar
Bosnalı taraftarlardan Sırbistan Cumhurbaşkanı'na pankartlı tepki

Tribünler hiç susmadı, Devlet Başkanı'na "İnsan avı" tepkisi
Buraya kadarmış! Reytinglerde çakılan iddialı dizinin fişi çekildi

İddialı dizinin fişi çekildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.