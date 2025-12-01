YSK, Kırgızistan'daki Erken Seçimleri Gözlemledi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Kırgızistan'da 30 Kasım Pazar günü yapılan erken milletvekili seçimlerini gözlemci sıfatıyla takip etti.

YSK'den yapılan açıklamaya göre, YSK Başkanı Ahmet Yener, beraberindeki heyetle seçim öncesi Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti.

"Gözlemci" sıfatıyla seçimleri takip eden Yener ve beraberindeki heyet, seçimin ardından da Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu ve diğer ülke temsilcileri ile görüşme gerçekleştirdi.

Yener ayrıca, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile de bir araya geldi.