6 beldede 7 Haziran'da yapılacak ara seçimlere katılacak partilerin oy pusulasındaki yerleri belirlendi

Belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerinde 7 Haziran Pazar günü yapılacak ara seçimler için siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri kura ile belirlendi. Yüksek Seçim Kurulu başkanlığı, katılacak 27 siyasi partiyi açıkladı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Konferans Salonu'ndaki kura törenine, YSK Başkanı Ahmet Yener, YSK üyeleri ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Yener, 7 Haziran'da, Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldeleri ile Gümüşhane'ye bağlı Tekke ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldelerinde seçimlerin yapılacağını ifade etti.

YSK Başkanı Yener, 27 siyasi partinin seçime katılacaklarını YSK'ye bildirdiğini belirterek, kura sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.

Kura sonucu partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri şöyle sıralandı:

"Adalet Birlik Partisi, DEVA Partisi, Vatan Partisi, AK Parti, Doğru Yol Partisi, Büyük Birlik Partisi, Saadet Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, CHP, Yerli ve Milli Parti, Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti, Gelecek Partisi, Teknoloji Kalkınma Partisi, İYİ Parti, Anahtar Parti, Yeniden Refah Partisi, Demokrat Parti, Adalet Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Türkiye Komünist Partisi, MHP, Zafer Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Merkez Sağ Parti."

Kaynak: AA / İsmet Karakaş
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, görevinden uzaklaştırıldı

CHP'li bir belediye başkanı daha görevinden uzaklaştırıldı
41 ilde düzenlenen yasa dışı bahis soruşturmasında 111 kişi gözaltına alındı

Erdoğan sinyali vermişti, 41 ilde düğmeye basıldı: Onlarca gözaltı var
Ailesi görmek istemiyor! İşte Özkan Yalım'ı cezaevinde ziyarete giden tek isim

İşte Özkan Yalım'ı cezaevinde ziyarete giden tek isim
Kandıra Orman İşletme Şefliğine yolsuzluk operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Orman İşletme Şefine suçüstü sonrası soruşturma derinleştirildi
Gülistan Doku dosyasında tutuklanan başhekim 'Yılın hekimi' ödülünü almış

Kutsal mesleğe leke düşürdü! 2017'de aldığı ödüle bakın
İsrailli Bakan Katz, Hizbullah lideri Kasım'ı tehdit etti: Bedelini kafasının kesilmesiyle ödeyecek

İsrailli bakandan tehdit: Bedelini kafasının kesilmesiyle ödeyecek
Serie A'da fuhuş skandalı! Çok sayıda futbolcunun adı da karıştı

Fuhuş skandalı! Çok sayıda futbolcunun adı da karıştı
Kandıra Orman İşletme Şefliğine yolsuzluk operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Orman İşletme Şefine suçüstü sonrası soruşturma derinleştirildi
Yeni müdürün kısıtlamaları kız yurdunu sokağa döktü! Protesto gösterisi geri adım attırdı

Yeni müdürün koyduğu kurallar kız yurdunu sokağa döktü
İran devlet televizyonu iddiayı yalanladı: Pakistan'a hiçbir müzakere heyeti gönderilmedi

Müzakereler yeniden mi başlıyor? İran'dan sürpriz iddiaya yanıt geldi