Haberler

YSK, CHP Olağanüstü İstanbul İl Kongresi'nin Devamına Karar Verdi

YSK, CHP Olağanüstü İstanbul İl Kongresi'nin Devamına Karar Verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin iptal talebini reddederek kongrenin devam etmesine karar verdi. YSK Başkanı Ahmet Yener, kararın Anayasa ve seçim hukuku kapsamında verildiğini belirtti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP Olağanüstü İstanbul İl Kongresi'nin iptali talebini reddetti. YSK Başkanı Ahmet Yener, "Kurulumuz yapmış olduğu toplantı sonucunda başlamış olan İstanbul Olağanüstü Kongresi'nin devamına karar vermiştir" dedi.

45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP İstanbul İl Olağanüstü Kongresi'ni durdurma talebi üzerine toplanan YSK, kongrenin devamına karar verdi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan YSK Başkanı Ahmet Yener, "Olağanüstü İstanbul İl Kongresi'nin İstanbul 45'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2025'e 254 sayılı ara kararı uyarınca durdurulduğuna ilişkin müzekkerenin bugün Sarıyer İlçe Seçim Kuruluna tebliği üzerine Sarıyer İlçe Seçim Kurulunca başlamış olan kongre sürecinin devam edip etmeyeceği hususunda kurulumuzdan görüş sorulmuştur. Kurulumuz yapmış olduğu toplantı sonucunda daha önce 2025'e 302, 315 ve 316 sayılı kararlarında da belirtildiği gibi başlamış olan bir kongre sürecinin durdurulması, Anayasa'nın 79'ncu maddesi ve seçim hukukuna ilişkin yasa maddeleri uyarınca mümkün değildir. Kurulumuz yapmış olduğu toplantı sonucunda başlamış olan İstanbul Olağanüstü Kongresi'nin devamına karar vermiştir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
YSK, CHP İstanbul İl Kongresi'nin devamına karar verdi

YSK, CHP İstanbul İl Kongresi'yle ilgili kararını verdi
CHP kongresini durdurmak isteyen heyet YSK'nın kararını böyle öğrendi

CHP'nin kapısına dayanan heyetin YSK kararını öğrendiği an
Galatasaraylıları kara kara düşündüren görüntü

Galatasaraylıları kara kara düşündüren görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes ekran başına! Milyonlarca kişinin merakla beklediği maç şifresiz kanalda

Milyonlarca kişinin merakla beklediği maç şifresiz kanalda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.