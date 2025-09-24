SON DAKİKA YSK açıkladı: CHP İstanbul İl Kongresi devam edecek mi?

CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi, mahkeme kararları ve Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) müdahalesiyle Türkiye gündeminde kritik bir tartışmanın odağı haline geldi. 24 Eylül 2025'te gerçekleşen olağanüstü kongre, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin durdurma talebine rağmen son dakika kararı ile gündem yarattı. CHP İstanbul İl Kongresi devam edecek mi? Kongreye dair tüm detaylar haberimizde...

CHP İSTANBUL İL KONGRESİ DEVAM EDECEK Mİ?

Yüksek Seçim Kurulu, mahkemenin durdurma talebini görüşmek üzere 24 Eylül 2025 tarihinde olağanüstü bir toplantı düzenledi. YSK Başkanı Yener, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Başlamış olan kongre sürecinin durdurulması mümkün değildir. İstanbul Olağanüstü Kongresinin devamına karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.

Bu karar, CHP İstanbul İl Kongresi'nin hukuki tartışmaların gölgesinde dahi kesintiye uğramadan devam edeceğini kesinleştirdi.

MAHKEMEDEN CHP İSTANBUL KONGRESİ İÇİN DURDURMA KARARI

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını ve yerine geçici yönetim atandığını belirterek kongre sürecinin durdurulmasını talep etmişti. Mahkeme yazısında şu ifadelere yer verildi:

"Verilen tedbir kararı henüz istinaf yargılaması süreci başlamamış olup mahkememizce verilen karar güncel ve geçerlidir. Mahkememizce verilen tedbir kararı kanun yolu mercii olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince kaldırılmadan veya değiştirilmeden 24/09/2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi Seçimlerinin yapılması mahkeme kararımıza aykırı olup çalışmaların durdurulması gerekmektedir."

Mahkeme ayrıca İstanbul Valiliği ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na, kararın gereğini yerine getirmeleri için bildirimde bulundu.

YÜKSEK SEÇİM KURULU (YSK) KARARI

YSK'nın kongreye ilişkin kritik kararı, siyasi ve hukuki tartışmaları bir anda sonlandırdı. Başkan Yener'in açıklamaları, mahkemenin durdurma talebine rağmen kongrenin tamamlanacağını kesin bir dille ifade etti.

YSK'nın bu kararı, Türkiye'de siyasi partiler hukukunun ve seçim süreçlerinin nasıl yürütüleceğine dair önemli bir emsal oluşturuyor. YSK, kongrelerin başlamış olması halinde durdurulamayacağını net bir şekilde ortaya koymuş oldu.

CHP İSTANBUL İL KONGRESİ VE HUKUKİ SÜREÇ

Davacı Özlem Erkan ile Kamu Hukuku C. Başsavcılığı tarafından açılan dava; CHP Genel Merkezi, CHP İstanbul İl Başkanlığı ve bazı partililerin taraf olduğu "Genel Kurul kararlarının iptali" talebi üzerine sürüyor.

Mahkeme, 2 Eylül 2025 tarihli kararıyla CHP İstanbul İl Yönetimi'nin geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını belirtmiş ve üst kurul-kurultay delegelerinin de görevden alınmasını kararlaştırmıştı. Bu gelişmeler, kongre sürecinin hem siyasi hem de hukuki açıdan yoğun bir tartışma alanı olmasına yol açtı.