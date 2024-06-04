Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da 19 ilçede elektrikler kesilecek! Kesinti sorgulama nasıl yapılır?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da, 5 Haziran'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler arasında şunlar yer alıyor: Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Esenyurt, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Kağıthane ve Küçükçekmece. Kesinti yapılacak mahalle ve sokak bilgileri BEDAŞ tarafından paylaşıldı. Özellikle Bağcılar, Fatih ve Küçükçekmece, kesinti merkezi en çok olan ilçeler arasında yer alıyor. Peki kesinti sorgulama nasıl yapılır?

5 Haziran 2024 tarihinde İstanbul'da planlı elektrik kesintileri yaşanacak ilçeler ve mahalleler açıklandı. BEDAŞ'ın yayımladığı kesinti programına göre, bazı ilçelerde elektrik kesintisi olacak. Bundan dolayı, kesinti süresi ve etkilenen bölgeleri kontrol etmekte fayda var. Elektriklerin ne zaman geleceği konusunda daha kesin bilgi için BEDAŞ'ın resmi internet sitesini de takip edebilirsiniz.

5 HAZİRAN BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

Elektrik kesintisi sorgulamak için BEDAŞ'ın resmi web sitesine gidin ve "Elektrik Kesinti Sorgulama" bölümünü bulun. Buradan ilçenizi seçerek planlı kesinti bilgilerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca, BEDAŞ'ın mobil uygulamasını indirebilir ve ilçenizi seçerek kesinti bilgilerini sorgulayabilirsiniz. Son olarak, BEDAŞ müşteri hizmetlerini arayarak kesinti bilgilerini öğrenebilirsiniz. İşte 5 Haziran 2024'te elektrik kesintisi yaşayacak olan ilçeler...

İstanbul'da 24 ilçede elektrikler kesilecek! Kesinti sorgulama nasıl yapılır?

İstanbul'da 24 ilçede elektrikler kesilecek! Kesinti sorgulama nasıl yapılır?

İstanbul'da 24 ilçede elektrikler kesilecek! Kesinti sorgulama nasıl yapılır?

İstanbul'da 24 ilçede elektrikler kesilecek! Kesinti sorgulama nasıl yapılır?

İstanbul'da 24 ilçede elektrikler kesilecek! Kesinti sorgulama nasıl yapılır?

İstanbul'da 24 ilçede elektrikler kesilecek! Kesinti sorgulama nasıl yapılır?

İstanbul'da 24 ilçede elektrikler kesilecek! Kesinti sorgulama nasıl yapılır?

İstanbul'da 24 ilçede elektrikler kesilecek! Kesinti sorgulama nasıl yapılır?

İstanbul'da 24 ilçede elektrikler kesilecek! Kesinti sorgulama nasıl yapılır?

İstanbul'da 24 ilçede elektrikler kesilecek! Kesinti sorgulama nasıl yapılır?

İstanbul'da 24 ilçede elektrikler kesilecek! Kesinti sorgulama nasıl yapılır?

İstanbul'da 24 ilçede elektrikler kesilecek! Kesinti sorgulama nasıl yapılır?

İstanbul'da 24 ilçede elektrikler kesilecek! Kesinti sorgulama nasıl yapılır?

İstanbul'da 24 ilçede elektrikler kesilecek! Kesinti sorgulama nasıl yapılır?

İstanbul'da 24 ilçede elektrikler kesilecek! Kesinti sorgulama nasıl yapılır?

İstanbul'da 24 ilçede elektrikler kesilecek! Kesinti sorgulama nasıl yapılır?

İstanbul'da 24 ilçede elektrikler kesilecek! Kesinti sorgulama nasıl yapılır?

İstanbul'da 24 ilçede elektrikler kesilecek! Kesinti sorgulama nasıl yapılır?

İstanbul'da 24 ilçede elektrikler kesilecek! Kesinti sorgulama nasıl yapılır?

İstanbul'da 24 ilçede elektrikler kesilecek! Kesinti sorgulama nasıl yapılır?

İstanbul'da 24 ilçede elektrikler kesilecek! Kesinti sorgulama nasıl yapılır?

İstanbul'da 24 ilçede elektrikler kesilecek! Kesinti sorgulama nasıl yapılır?

İstanbul'da 24 ilçede elektrikler kesilecek! Kesinti sorgulama nasıl yapılır?

İstanbul'da 24 ilçede elektrikler kesilecek! Kesinti sorgulama nasıl yapılır?

İstanbul'da 24 ilçede elektrikler kesilecek! Kesinti sorgulama nasıl yapılır?

İstanbul'da 24 ilçede elektrikler kesilecek! Kesinti sorgulama nasıl yapılır?

İstanbul'da 24 ilçede elektrikler kesilecek! Kesinti sorgulama nasıl yapılır?

İstanbul'da 24 ilçede elektrikler kesilecek! Kesinti sorgulama nasıl yapılır?

İstanbul'da 24 ilçede elektrikler kesilecek! Kesinti sorgulama nasıl yapılır?

İstanbul'da 24 ilçede elektrikler kesilecek! Kesinti sorgulama nasıl yapılır?

İstanbul'da 24 ilçede elektrikler kesilecek! Kesinti sorgulama nasıl yapılır?

İstanbul'da 24 ilçede elektrikler kesilecek! Kesinti sorgulama nasıl yapılır?

İstanbul'da 24 ilçede elektrikler kesilecek! Kesinti sorgulama nasıl yapılır?

İstanbul'da 24 ilçede elektrikler kesilecek! Kesinti sorgulama nasıl yapılır?

İstanbul'da 24 ilçede elektrikler kesilecek! Kesinti sorgulama nasıl yapılır?

İstanbul'da 24 ilçede elektrikler kesilecek! Kesinti sorgulama nasıl yapılır?

İstanbul'da 24 ilçede elektrikler kesilecek! Kesinti sorgulama nasıl yapılır?

İstanbul'da 24 ilçede elektrikler kesilecek! Kesinti sorgulama nasıl yapılır?

İstanbul'da 24 ilçede elektrikler kesilecek! Kesinti sorgulama nasıl yapılır?

İstanbul'da 24 ilçede elektrikler kesilecek! Kesinti sorgulama nasıl yapılır?

İstanbul'da 24 ilçede elektrikler kesilecek! Kesinti sorgulama nasıl yapılır?

İstanbul'da 24 ilçede elektrikler kesilecek! Kesinti sorgulama nasıl yapılır?

İstanbul'da 24 ilçede elektrikler kesilecek! Kesinti sorgulama nasıl yapılır?

İstanbul'da 24 ilçede elektrikler kesilecek! Kesinti sorgulama nasıl yapılır?

İstanbul'da 24 ilçede elektrikler kesilecek! Kesinti sorgulama nasıl yapılır?

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

Gaziosmanpaşa Küçükçekmece Bahçelievler Eyüpsultan Beylikdüzü Bayrampaşa Başakşehir Arnavutköy Kağıthane İstanbul Esenyurt Beşiktaş Bakırköy Bağcılar Beyoğlu Avcılar Teknoloji Yaşam Haberler

'Ablamın yardımına nasıl geç gidersin?' dayağı! Eniştesini öldüresiye dövdü

"Ablamın yardımına nasıl geç gidersin?" dayağı! Eniştesini öldüresiye dövdü

 AK Parti'nin Kızılcahamam kampından sızan iddia! Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok

AK Parti'nin Kızılcahamam kampından sızan iddia! Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok

 Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'a silahlı saldırı

Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'a silahlı saldırı

Bakmadan Geçme

Chelsea'nin yeni teknik direktörü Enzo Maresca kimdir? Kaç yaşında, nereli? Asgari ücrete zam yapılacak mı? Emekli ve memura zam var mı? Çimen Kızılcık Şerbeti dizisinden gitti mi, ayrılıyor mu? Selin Türkmen Kızılcık Şerbeti dizisinden neden ayrılıyor? Müjde Uzman Kızılcık Şerbeti dizisinden gidiyor mu? Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılan oyuncular kim? Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı olayı ne? Aziz Yıldırım Acun Ilıcalı'ya ne dedi, hakaret mi etti? Kayseri'de eğitim uçağı düştü! Kayseri'de olay yerinden görüntüler! ERDEN TİMUR KİMDİR? Erden Timur kaç yaşında, nereli, istifa etti mi? Erden Timur istifa mı, neden Galatasaray'dan istifa etti? Erden Timur ne iş yapıyor? Bahar 15. bölüm izle! Bahar dizisi son bölüm neler oldu? Bahar dizisi yeni bölüm tek parça izle! 4 Haziran TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 4 Haziran Salı ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Kolay kilo vermenin sırrı! Karpuz diyeti nedir? Nasıl yapılır? Kayseri'de eğitim uçağın neden düştü, ölü var mı? Kayseri'de uçak kazası olayı nedir, ne oldu? Kayseri'de eğitim uçağı düştü! Kayseri uçak kazasında ölü ve yaralı var mı? Son durum nedir? SON DAKİKA: KAYSERİ'DE EĞİTİM UÇAĞI MI DÜŞTÜ? Eğitim uçağı nerede düştü, kaç ölü var? Yonca Evcimik kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Yonca Evcimik kaç yaşında, nereli? Yonca Evcimik biyografisi!
Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur görevinden istifa etti: Tutunacak dalım yok

Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur görevinden istifa etti: Tutunacak dalım yok
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title