İstanbul'da 19 ilçede elektrikler kesilecek! Kesinti sorgulama nasıl yapılır?

5 Haziran 2024 tarihinde İstanbul'da planlı elektrik kesintileri yaşanacak ilçeler ve mahalleler açıklandı. BEDAŞ'ın yayımladığı kesinti programına göre, bazı ilçelerde elektrik kesintisi olacak. Bundan dolayı, kesinti süresi ve etkilenen bölgeleri kontrol etmekte fayda var. Elektriklerin ne zaman geleceği konusunda daha kesin bilgi için BEDAŞ'ın resmi internet sitesini de takip edebilirsiniz.

5 HAZİRAN BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

Elektrik kesintisi sorgulamak için BEDAŞ'ın resmi web sitesine gidin ve "Elektrik Kesinti Sorgulama" bölümünü bulun. Buradan ilçenizi seçerek planlı kesinti bilgilerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca, BEDAŞ'ın mobil uygulamasını indirebilir ve ilçenizi seçerek kesinti bilgilerini sorgulayabilirsiniz. Son olarak, BEDAŞ müşteri hizmetlerini arayarak kesinti bilgilerini öğrenebilirsiniz. İşte 5 Haziran 2024'te elektrik kesintisi yaşayacak olan ilçeler...