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ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA), kurum içi gizli yazışmalarda kullanılan "NSANet" adlı iletişim ağının çökmesiyle ilgili resmi bir açıklama yaptı. Kurumdan yapılan bilgilendirmede, rutin bakım çalışmaları sırasında sistem performansında geçici bir aksama yaşandığı ve bu durumdan bazı iç sistemlerin etkilendiği doğrulandı.

"OPERASYONEL SÜREÇLER KESİNTİYE UĞRAMADI"

Yetkililer, yaşanan teknik aksaklığın operasyonel süreçleri sekteye uğratmadığını vurguladı. Açıklamada, ajansın kritik görev kabiliyetlerinin tamamen aktif olduğu ve ulusal güvenliği koruma kapasitesinde herhangi bir kesinti yaşanmadığı ifade edildi.

HAVACILIK SİSTEMİ ÇÖKMÜŞTÜ

NSA'daki bu kesinti, ülkede son bir haftadır peş peşe yaşanan altyapı sorunlarının son halkası oldu. Geçtiğimiz cuma günü Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) sistemlerindeki tek bir yönlendiricide çıkan arıza nedeniyle ülke genelinde uçuşlar saatlerce durmuş, binlerce sefer iptal edilmişti.

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE DE BENZER SORUN

Havacılık krizinin hemen ardından yaşanan teknik aksaklık nedeniyle binlerce JPMorgan Chase müşterisi çevrimiçi bankacılık hesaplarına erişememiş, küresel Microsoft kesintisi ise e-posta ve toplantı sistemlerini kilitlemişti. Diğer dev bankalarda da benzer sorunlar yaşanmıştı. Yetkililer, üst üste gelen bu teknik arızaların birbiriyle bağlantılı olduğuna dair bir bulguya rastlanmadığını vurguluyor.

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