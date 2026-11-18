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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında yönetimine kayyum atanan Adil Katılım Bankası hakkında yeni bir karar alındı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), bankanın temettü dışındaki ortaklık hakları ile yönetim ve denetimini Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devretti. Karar, 18 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

BDDK KARARI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

BDDK'nın 17 Kasım'da gerçekleştirdiği toplantıda alınan 11601 sayılı kararla Adil Katılım Bankası'nın temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetiminin TMSF'ye devredilmesi kararlaştırıldı. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 71'inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (c) ve (d) bentlerine dayandırılan karar, 18 Kasım tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

FON SORUŞTURMASINDA 4 ŞİRKETE KAYYUM ATANMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında 17 Kasım'da Adil Katılım Bankası A.Ş., Adil Varlık Yönetim A.Ş., Adil Tasarruf Finansman A.Ş. ve Dünya Varlık Yönetim A.Ş.'ye TMSF yönetim kayyumu olarak atanmıştı. Kararın, hayatını kaybeden şüpheli Ali Emre Ballı ve bağlantılı kişilerin kontrolündeki şirketlere yönelik incelemelerin ardından alındığı açıklanmıştı.

BANKANIN SERMAYESİNE İLİŞKİN ÇARPICI TESPİTLER

Başsavcılığın açıklamasına göre, MASAK raporları ve bankacılık kayıtları üzerinden yapılan incelemelerde, gerçek bir ticari faaliyete dayanmayan krediler ve varlığa dayalı menkul kıymet ihraçları yoluyla sağlanan kaynakların Adil Katılım Bankası'nın kuruluş sermayesine aktarıldığı belirlendi. Söz konusu sermayenin daha sonra Tera Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kontrolündeki fonlara yönlendirilerek manipülasyona konu edildiği ve yüksek kar elde edildiği öne sürüldü.

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANDIĞI İDDİASI

Soruşturma kapsamında banka kaynaklarının grup şirketlerine kredi olarak kullandırıldığı, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin ise şirketler arası para transferleri, yatırım fonları ve borçlanma araçları üzerinden aklandığı iddia edildi. Bu tespitler doğrultusunda 4 şirketin yönetimine TMSF kayyum olarak atanırken, Adil Katılım Bankası'nın yönetim ve denetiminin devri BDDK kararıyla da resmileşti.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi