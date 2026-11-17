Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

ABD, son günlerde farklı sektörlerde yaşanan teknoloji arızalarıyla karşı karşıya kaldı. Microsoft hizmetlerinde yaşanan kesintinin ardından hava trafiği, bankacılık sistemleri ve havayolu operasyonlarında peş peşe sorunlar ortaya çıktı. Son olarak NSA'nın gizli iletişim ağının çalışmadığı haberleri, ülkedeki kritik altyapıların işleyişine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

TÜM ÜLKEDE UÇUŞLAR GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), 13 Kasım'da yaşanan teknik arıza nedeniyle ülke genelinde uçuşları geçici olarak durdurdu. Kurumun açıklamasına göre, FAA'nın eski altyapısında meydana gelen istikrarsızlık uçaklarla iletişimi ve radar verilerinin akışını etkiledi.

Sisteme kısa aralıklarla yoğun veri akışı gerçekleştiği belirtilirken, ilk incelemede Teksas'taki Amarillo radar sahası ile Arkansas'taki El Dorado telsiz iletişim noktası üzerinde duruldu. El Dorado'da yeni bir yönlendiricinin kurulumu sırasında yaşanan veri tutarsızlıklarının ardından ilgili noktaların ağdan engellendiği bildirildi.

FAA, 13 Kasım'daki aksaklık sonrasında yaklaşık 12 bin 462 uçuşun iptal edildiğini açıkladı. Uçuşların yeniden başlamasına rağmen operasyonların normale dönmesi zaman aldı.

UNITED AIRLINES SEFERLERİNDE YENİ AKSAKLIK

Havacılık sektöründeki sorunlar 16 Kasım'da da devam etti. United Airlines'ın sistemlerinde yaşanan teknik arıza, ABD'deki havalimanlarından kalkacak bazı uçuşlarda gecikmelere neden oldu.

Uçuş planlama, hava durumu bilgilendirmesi ve mürettebat yönetimi için kullanılan uygulamalara erişimde sorun yaşandığı belirtildi. Pilotlara, bazı sistemlerden çıkış yapmamaları yönünde uyarı gönderildi.

Şirket, yaklaşık bir saat süren kesintinin giderildiğini ve uçuş halindeki uçakların bu durumdan etkilenmediğini bildirdi. United Airlines, arızanın siber saldırıyla bağlantılı olduğuna dair bir işaret bulunmadığını da açıkladı.

BANKALARDA İŞLEM AKSAMALARI YAŞANDI

16 Kasım'da bu kez bankacılık sistemlerinde sorunlar görüldü. JPMorgan Chase müşterileri başta olmak üzere Bank of America, Wells Fargo, U.S. Bank, Capital One ve Truist kullanıcıları çevrim içi bankacılık hizmetlerine erişimde ve işlemlerini gerçekleştirmede güçlük yaşadıklarını bildirdi.

Sorunun merkezinde JPMorgan Chase'in kendi sistemlerindeki yazılım hatası yer aldı. Banka, iç donanım sistemlerini etkileyen teknik bir arıza nedeniyle bazı işlemlerin normalden uzun sürdüğünü açıkladı.

Chase ile işlem yapan diğer bankaların müşterileri de para transferlerinde gecikmeler yaşayabildi. Zelle üzerinden para gönderme ve alma işlemlerinde de kullanıcı şikâyetleri kaydedildi.

Banka, aksaklığın siber saldırıdan kaynaklanmadığını ve müşterilerin hesaplarıyla paralarına erişimlerinin sürdüğünü duyurdu. Kesinti izleme platformu Downdetector'daki bildirimler ise 17 Kasım sabahı itibarıyla normal seviyelere geriledi.

SIRADA NSA'NIN GİZLİ İLETİŞİM AĞI VAR

ABD'deki son teknik aksaklık haberi ise ulusal güvenlik alanından geldi. CNN'in konu hakkında bilgi sahibi altı kaynağa dayandırdığı haberine göre, Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) kurum içi iletişimde kullandığı yüksek gizlilik seviyesindeki NSA Net ağı devre dışı kaldı.

Çalışanların gizli bilgileri kurum içinde paylaşmasına imkân tanıyan ağdaki sorunun kapsamının belirlenmeye çalışıldığı aktarıldı. Kaynaklar, kurum personelinin kademeli saatlerde göreve çağrıldığını bildirdi.

Reuters'ın da aktardığı haberde, kesintinin nedenine ilişkin henüz kesin bir açıklama bulunmadığı ve ilk aşamada siber saldırı olduğuna dair bir kanıt elde edilmediği belirtildi.

MICROSOFT KESİNTİSİ DE AYNI HAFTAYA DAMGA VURDU

Söz konusu gelişmelerden önce, 12 Kasım'da Microsoft'un Outlook, Teams ve Copilot hizmetlerinde geniş çaplı erişim sorunları yaşanmıştı. Birçok ülkedeki kullanıcıları etkileyen kesinti, iş süreçlerinde aksamalara neden olmuştu.

Microsoft, hizmetlerdeki sorunun teknik bir aksaklıktan kaynaklandığını ve siber saldırı belirtisi bulunmadığını açıklamıştı.

TRUMP'TAN KESİNTİLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, Filipinler'de gazetecilerin ülkede art arda yaşanan sistem aksaklıklarına ilişkin sorularını yanıtladı. Trump, yaşanan sorunları küçümseyen bir açıklama yaparak, "Böyle şeyler olur. Sorun yok" ifadelerini kullandı.

Farklı sektörlerde peş peşe yaşanan kesintiler kamuoyunda endişelere yol açarken, şu ana kadar olayların ortak bir nedenden kaynaklandığını ortaya koyan bir bulgu açıklanmadı. Bankalar ve United Airlines siber saldırı ihtimalini reddederken, FAA ve NSA'daki teknik sorunların kapsamına ilişkin incelemeler sürüyor.