Futbol dünyasını sarsan bir ölüm daha! Acı haber Arjantin'den geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Buenos Aires'te altyapı maçında şiddetli kafa darbesi alan 16 yaşındaki futbolcu Abel Nunez, ameliyata alınmasına rağmen hayatını kaybetti. Kulübü Futbol Club Ezeiza, acı haberi doğrularken, tüm sportif faaliyetlerini geçici olarak durdurdu. Olay, İspanya'da benzer şekilde yaşamını yitiren Jesus De Miguel'in ölümünü akıllara getirdi.
- Buenos Aires eyaletinde Futbol Club Ezeiza forması giyen 16 yaşındaki Abel Nunez, altyapı maçında aldığı şiddetli kafa darbesi sonucu hayatını kaybetti.
- Hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan Nunez, doktorların tüm müdahalelerine rağmen Pazar günü yaşamını yitirdi.
- AFA'ya bağlı futsal ekibi Nueva Estrella, Nunez'in ölümü nedeniyle Pazartesi gününe kadar tüm sportif programını durdurdu.
Arjantin futbolu, altyapı düzeyinde oynanan bir maçta yaşanan trajik olayla sarsıldı. Buenos Aires eyaletinde Futbol Club Ezeiza formasıyla sahaya çıkan 16 yaşındaki genç oyuncu Abel Nunez, karşılaşma sırasında aldığı şiddetli kafa darbesi sonucunda yaşamını yitirdi.
AMELİYATA ALINDI ANCAK KURTARILAMADI
Maç esnasında yaşanan talihsiz pozisyonun ardından ağır yaralanan genç futbolcu, acil müdahaleyle hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Kulübü ilk anlarda durumun ciddiyetini paylaşarak Nunez'in sağlığına kavuşması için dua çağrısında bulundu. Ancak 16 yaşındaki sporcu, doktorların tüm cerrahi çabalarına rağmen Pazar günü hayata gözlerini yumdu.
FUTBOL CAMİASINDAN DUYGUSAL VEDA
Genç oyuncunun vefat haberi, kulübü Futbol Club Ezeiza ve Arjantin Futbol Federasyonu'na (AFA) bağlı futsal ekibi Nueva Estrella tarafından teyit edildi. Acı haberi "kulübün bugüne dek ilettiği en zor haber" sözleriyle duyuran Ezeiza yönetimi, yayımladığı taziye mesajında ailenin yaşadığı büyük acı karşısında futbolun tamamen ikinci planda kaldığını vurguladı.
Nueva Estrella kulübü ise aldığı kararla Pazartesi gününe kadar tüm sportif programını durdurdu. Kulüpten yapılan paylaşımda, "Bugün sonuçlar değil, acı birleştirir" mesajı verilerek Nunez'in ailesine ve sevenlerine dayanışma çağrısı yapıldı.
İSPANYA'DAKİ TRAJİK ÖLÜMÜ HATIRLATTI
Abel Nunez'in vefatı, futbol dünyasına geçtiğimiz günlerde İspanya'da yaşanan bir başka acı kaybı da yeniden hatırlattı. İspanya'da Tenerife forması giyen Jesus De Miguel, sahada geçirdiği talihsiz kaza ve aldığı darbe sonrası yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.