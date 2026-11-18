Ronaldo'suz ikinci maçına çıkan Portekiz geriye düştüğü maçta Galler'i devirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup 6. hafta maçında Portekiz, 2-1 geriye düştüğü maçta deplasmanda Galler'i 3-2 mağlup ederek grubu 15 puanla lider tamamladı. Portekiz, mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
- Portekiz, UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'un son haftasında Galler'i deplasmanda 3-2 mağlup etti.
- Portekiz, grubunu 15 puanla lider tamamlayarak çeyrek finale yükseldi ve seri başı olma hakkı kazandı.
- Portekiz'in çeyrek final rakibi 20 Kasım Cuma günü çekilecek kura ile belirlenecek; maçlar 25-30 Mart 2027 tarihlerinde oynanacak.
UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'un 6. ve son haftasında Galler ile Portekiz, Cardiff City Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Büyük bir heyecana sahne olan ve toplam 5 golün atıldığı mücadeleden 3-2 galip ayrılan Jorge Jesus yönetimindeki Portekiz, 15 puana ulaşarak grup lideri olarak çeyrek finale adını yazdırdı.
GALLER ÖNE GEÇTİ, CEVAP GECİKMEDİ
Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip Portekiz, 11. dakikada Bruno Fernandes'in ağları sarsmasıyla 1-0 öne geçti. Ancak ev sahibi Galler'in yanıtı gecikmedi. 13. dakikada sahneye çıkan David Brooks skora dengeyi getirdi. Galler, 40. dakikada Sorba Thomas'ın golüyle 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. İlk yarının bitimine kısa bir süre kala 43. dakikada Pedro Neto ile yeniden eşitliği sağlayan Portekiz, soyunma odasına 2-2'lik skorla girdi.
GALİBİYET GOLÜ FORBS'TAN
İkinci yarıda oyuna sonradan dahil olan Carlos Forbs, 70. dakikada kaydettiği golle Portekiz'i bir kez daha öne geçirdi. Galibiyet golünden yalnızca dört dakika sonra Portekiz'de Pedro Neto, 74. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını sahada 10 kişi bıraktı.
PORTEKİZ ÇEYREK FİNALDE
Bu sonuçla grubunu 15 puanla zirvede tamamlayan Portekiz, UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalinde seri başı olma hakkı kazandı. Diğer grupların ikincilerinden biriyle eşleşecek olan Portekiz'in rakibi, 20 Kasım Cuma günü çekilecek kura ile netleşecek. Çeyrek final müsabakaları ise 25-30 Mart 2027 tarihleri arasında oynanacak.