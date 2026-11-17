Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Adana’ya geldi. Özel, geçen hafta trafik kazasında yaralanan ve Adana Şehir Hastanesi’nde tedaviye alınan görevden uzaklaştırılan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve mevcut Ceyhan Belediye Başkanvekili Sevil Aydar Yıldız'ın kardeşi Caner Aydar’ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyarette Özgür Özel’e, Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Sevil Aydar Yıldız ve Kadir Aydar eşlik etti.

Hastane ziyaretinin ardından Özel, Suluca ve Kürkçüler cezaevlerinde tutuklu bulunan belediye başkanlarını ziyaret etti. Özel, cezaevi ziyaretlerinin ardından görevden uzaklaştırılan ve halen tutuklu bulunan Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay’ın ailesiyle Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi’ndeki evlerinde bir araya geldi.

"ZEYDAN BAŞKAN GÖZALTINA ALINDIĞINDA DA KOŞTUK GELDİK"

Adana’nın travmatik bir dönemden geçtiğini diye getiren Özgür Özel, görevden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın kendisini karşılamamasından dolayı kırgınlığını dile getirdi. “Zeydan Başkan gözaltına alındığında da koştuk geldik, kendisine sahip çıktık" diyen Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"KENDİNCE BİR YOL SEÇTİ"

"İki haftada bir Silivri Cezaevi’nde kendisini ziyaret ettik. Serbest kaldığında şehrinde karşıladık. Gün oldu, 'Nasıl davranmanız gerekiyorsa davranın, biz sizin sonuna kadar arkanızdayız' dedik. Canı sağ olsun, daha sonrasında Zeydan Başkan biz geldiğimizde karşılamadı, uğurlamadı, başka işler yaptı, kendince bir yol seçti ve vefanın bir semt olduğuna inandırmaya çalıştı bizi. Ancak biz vefanın bir semt olduğuna inanmıyoruz. Vefanın en kıymetli insan duygusu olduğuna inanıyoruz. İnsanlar vefasızlık yapanları da vefalı davrananları da bilirler.

"TARİH KORKANLARI, TESLİM OLANLARI YAZAR"

Tarih önünde bu zor günlerde kimseyi suçlamıyorum. Ancak biz tarihin bu zor sürecinden dimdik ayakta, omuz omuza yürüyerek çıkacağız. Tarih; korkanları, teslim olanları, susanları, kıyıda kalanları da yazar; vefa gösterenleri de, vefasızlık edenleri de yazar. Biz bu sürecin sonunda hep beraber, kimseyi geride bırakmadan yeniden ayağa kalkacağız. Girdiğimiz ilk seçimi, ilk yerel seçimi kazandık. İlk genel seçimi de kazanacağız. Bu ülkede iktidarı değiştirecek, haksızlığa uğrayan herkesin hakkını teslim edeceğiz. Bir daha kimsenin böyle haksızlıklara maruz kalmamasını sağlayacağız.

"KİMSEYLE İNTİKAM ALMA PEŞİNDE DEĞİLİM"

Eğer intikam bir sopaysa ve o sopa kendinden olmayanın sırtına yakışıyorsa, o sopayı ben 40 yerinden kıracağım. Kimseyle intikam alma peşinde değilim. Tarih zulmedenleri görüyor. Hiçbir zulüm, hiçbir kötülük karşılıksız kalmaz. Çektirilen hiçbir çile de ilelebet çekilmez. Bu çilelerin sonunda haksızlığa uğrayanların haklarını alacağı bir gün mutlaka gelir.”

Ziyaretlerini tamamlayan Özel, daha sonra Adana'dan ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı