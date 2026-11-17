"Ölmek istiyorum" diyerek kendini yere attıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Pendik'te bir kadın yol ortasında kendini "Ölmek istiyorum" diyerek yere attı. Sürücülerin müdahale etmeye çalıştığı kadın yerden kalkmazken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Genç kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İstanbul'un Pendik ilçesinde genç bir kadın, trafik akışının sürdüğü sırada "Ölmek istiyorum" diye bağırarak kendini yolun ortasına bıraktı. Durumu fark eden sürücüler araçlarını durdurup müdahale etmeye çalışsa da genç kadın yerden kalkmadı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesini yaptığı genç kadın, tedavi edilmek üzere ambulansla hastaneye kaldırıldı.