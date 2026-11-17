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Seyir halindeyken gözünü yoldan ayırıp cep telefonuna bakan motosiklet sürücüsü, o esnada yavaşlayan okul servisini fark edemedi. Frene basmaya bile fırsat bulamayan sürücü, önündeki servise arkadan çarparak yere savruldu.

MUCİZE ESERİ KURTULDU

Çarpmanın şiddetiyle motosiklet hasar alırken, sürücü kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Bir anlık dikkatsizliğin yol açtığı o korku dolu anlar ise sürücünün kendi kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi