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Brezilya'da yaşanan olay, duyanları şaşkına çevirdi. LATAM Hava Yolları'na ait LA3420 sefer sayılı uçak, 14 Kasım'da Sao Paulo'daki Guarulhos Havalimanı'ndan kalkarak Porto Alegre'deki Salgado Filho Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. Ancak uçaktan inen aile, 7 yaşındaki çocuğunu uçakta bıraktı.

KAPTAN PİLOT DURUMU KULEYE BİLDİRDİ

Yolcuların uçaktan iniş işlemleri tamamlandıktan yaklaşık 20 dakika sonra kabinde yalnız kalan çocuğu fark eden kaptan pilot, hava trafik kontrol kulesiyle irtibata geçti.

Pilot, telsiz konuşmasında yaşanan durumu "oldukça sıra dışı" olarak nitelendirerek uçağa bir yer görevlisinin yönlendirilmesini istedi.

AİLE UÇAĞA GERİ DÖNEMEDİ

Olayın ardından aileye ulaşılırken havalimanının güvenlik prosedürleri nedeniyle ebeveynlerin yeniden uçağa binmesine izin verilmedi. Bunun üzerine havayolu şirketinin yetkilendirdiği bir çalışan çocuğu uçaktan indirerek ailesine götürdü.

LATAM Hava Yolları, çocuğun personelin gözetiminde tutulduğunu ve aile bağı doğrulandıktan sonra annesine güvenli şekilde teslim edildiğini açıkladı. Çocuğun yaklaşık 15 dakika boyunca uçakta yalnız kaldığı bildirildi.

AİLENİN ÇOCUĞU NASIL UNUTTUĞU BİLİNMİYOR

Olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin ayrıntılar henüz açıklanmadı. Ailenin kimlikleri de paylaşılmazken, çocuğun uçakta unutulmasına yol açan koşullar hakkında inceleme yapılıp yapılmadığına ilişkin bilgi verilmedi