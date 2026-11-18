İsmail Yüksek paraya kıydı! İstanbul'un en lüks bölgelerinden villa aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın başarılı orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, İstanbul'un en lüks yerleşim bölgelerinden Acarkent'ten villa satın aldı. Milli futbolcunun yeni yatırımı için ödediği bedel ise henüz bilinmiyor.
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcularından İsmail Yüksek, gayrimenkul yatırımı için İstanbul'un Beykoz ilçesini tercih etti. Milli futbolcu, lüks konutlarıyla tanınan Acarkent'ten villa satın aldı.
BU KEZ YATIRIMIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRDİ
Fenerbahçe'de sergilediği performansla takımın önemli isimleri arasında yer alan ve A Milli Takım'da da forma giyen İsmail Yüksek, bu kez saha dışındaki yatırımıyla dikkat çekti.
Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi