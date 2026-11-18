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Fenerbahçe'nin yıldız futbolcularından İsmail Yüksek, gayrimenkul yatırımı için İstanbul'un Beykoz ilçesini tercih etti. Milli futbolcu, lüks konutlarıyla tanınan Acarkent'ten villa satın aldı.

BU KEZ YATIRIMIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

Fenerbahçe'de sergilediği performansla takımın önemli isimleri arasında yer alan ve A Milli Takım'da da forma giyen İsmail Yüksek, bu kez saha dışındaki yatırımıyla dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi