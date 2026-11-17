Uluslararası güreş şampiyonasında mindere çıkan milli sporcumuz Berat Göl, imza attığı olağanüstü performansla turnuvaya damgasını vurdu. Rakibi karşısında müsabakaya fırtına gibi başlayan genç güreşçi, henüz karşılaşmanın ilk saniyelerinde gerçekleştirdiği yıldırım hızındaki hamleyle salondaki herkesi şaşkına çevirdi.

KİMSE NE OLDUĞUNU ANLAYAMADAN MAÇ BİTTİ

Hakemin başlama düdüğüyle birlikte rakibine hiç nefes aldırmayan Berat Göl, büyük bir çeviklik ve teknik beceriyle yaptığı ani hareket sonucunda rakibini saniyeler içinde mağlup etmeyi başardı. Müsabakanın bu denli kısa sürede ve beklenmedik bir hızla sonuçlanması, hem tribündeki sporseverler hem de ekran başındaki izleyiciler arasında büyük bir şaşkınlık ve heyecan yarattı.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Milli güreşçimizin rakibine şans tanımadığı o anlar, salondaki kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerin yayınlanmasının ardından Berat Göl'ün bu etkileyici galibiyeti, güreş otoritelerinden tam not alırken kısa sürede en çok konuşulan ve paylaşılan spor olayları arasına girdi.