ABD'de Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) ile Federal İletişim Komisyonu (FCC), ülke çapındaki Acil Durum Uyarı Sistemi'ni (EAS) test etti. Doğu Yakası saatiyle 14.20'de, Türkiye saatiyle 22.20'de başlayan uygulama sırasında televizyon ve radyo yayınlarına ara verilerek izleyici ve dinleyicilere ulusal test mesajı iletildi.

YAYINLAR KESİLDİ, ACİL DURUM MESAJI VERİLDİ

Yaklaşık bir dakika süren test kapsamında yayın kuruluşlarına FEMA'nın Entegre Kamu Uyarı ve İkaz Sistemi (IPAWS) üzerinden mesaj gönderildi. İngilizce ve İspanyolca hazırlanan uyarıda şu ifadelere yer verildi: "Bu, Federal Acil Durum Yönetim Ajansı tarafından ABD genelinde gerçekleştirilen ulusal Acil Durum Uyarı Sistemi testidir. Bu yalnızca bir testtir. Halkın herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur." Uygulama, karasal televizyon ve radyo kanallarının yanı sıra kablolu yayınları, uydu televizyonlarını ve uydu radyo hizmetlerini de kapsadı.

CEP TELEFONLARINA UYARI GÖNDERİLMEDİ

Ülke genelinde gerçekleştirilen testte cep telefonlarına herhangi bir acil durum bildirimi gönderilmedi. Yetkililer, Kablosuz Acil Durum Uyarıları (WEA) sisteminin bu yılki uygulamaya dahil edilmediğini, testin yalnızca televizyon ve radyo yayın altyapısına yönelik gerçekleştirildiğini bildirdi. FEMA ve FCC, uygulamayla ulusal çapta yaşanabilecek bir afet veya başka bir acil durumda halka uyarı iletecek sistemlerin çalışıp çalışmadığının kontrol edildiğini belirtti.

90 GÜNLÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ İDDİASI ORTAYA ATILDI

Testin zamanlaması, ABD'de son günlerde farklı sektörlerde yaşanan teknik aksaklıkların ardından tartışma konusu oldu. Axios'un aktardığına göre bankacılık ve havayolu şirketlerinin sistemlerinde yaşanan erişim sorunları, teknoloji hizmetlerindeki kesintiler ve Federal Havacılık İdaresinin (FAA) uçuşlara yönelik uygulamaları, acil durum testine ilişkin çeşitli iddiaların ortaya atılmasına neden oldu. Bunlar arasında ABD genelinde 90 gün sürecek büyük bir elektrik kesintisinin başlayacağı iddiası da yer aldı. Ancak söz konusu iddiayı destekleyen resmi bir açıklama veya doğrulanmış bilgi bulunmuyor.

ÜÇ YILDA EN AZ BİR KEZ YAPILMASI ZORUNLU

ABD'de ulusal acil durum uyarı altyapısının düzenli aralıklarla test edilmesi yasal zorunluluk kapsamında bulunuyor. 2015 tarihli IPAWS Modernizasyon Yasası uyarınca FEMA'nın ülke genelindeki kamu uyarı sistemlerini en az üç yılda bir test etmesi gerekiyor. 17 Kasım'da gerçekleştirilmesi planlanan uygulamanın herhangi bir nedenle yapılamaması durumunda ise alternatif test tarihi olarak 3 Aralık 2026 belirlenmişti.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi