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Türkiye’de yatırım yoluyla ikamet izni almak isteyen yabancılar için yatırım tutarına bağlı yeni süreler belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan karar Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

150 BİN DOLARA 3 YIL, 200 BİN DOLARA 5 YIL İKAMET İZNİ

Yeni düzenlemeyle Türkiye’de çalışmayan ancak belirlenen yatırım şartlarını karşılayan yabancılara verilecek ikamet izinlerinin süreleri netleştirildi.

Buna göre en az 150 bin ABD doları veya karşılığı döviz tutarında yatırım yapan yabancılar şartları sağlamaları hâlinde 3 yıl, en az 200 bin ABD doları veya karşılığı döviz tutarında yatırım yapanlar ise 5 yıl ikamet izni alabilecek.

Karar yalnızca yatırımcıları değil, bu kişilerin eşlerini, kendilerinin ve eşlerinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuklarını da kapsıyor.

YATIRIMIN İKAMET İZNİ SÜRESİNİN YARISI BOYUNCA KORUNMASI GEREKECEK

İkamet izni alabilmek için yatırımın yalnızca yapılması yeterli olmayacak. Kararda belirtilen yatırım seçenekleri bakımından yatırımın ikamet izni süresinin yarısı boyunca korunması şartı aranacak. Bu süre 3 yıllık izin için 1,5 yıl, 5 yıllık izin için 2,5 yıl anlamına geliyor.

BANKA MEVDUATI VE YATIRIM FONLARI DA KAPSAMDA

Düzenleme kapsamında mevduat, devlet borçlanma araçları, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları ve belirlenen emeklilik planları yatırım seçenekleri arasında yer aldı.

İlgili yatırımların şartları karşılayıp karşılamadığı, yatırım türüne göre yetkili kurumlar tarafından tespit edilecek.

Buna göre yabancı yatırımcılar, belirlenen tutarı Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırarak ikamet iznine başvurabilecek. Bu durumda yatırımın sürdürüldüğü Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından tespit edilecek.

Devlet borçlanma araçlarına yapılan yatırımlar Hazine ve Maliye Bakanlığı, gayrimenkul yatırım fonu veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarına yapılan yatırımlar ise Sermaye Piyasası Kurulu tarafından değerlendirilecek.

Bireysel emeklilik sistemine yatırılan tutarlar da belirlenen şartların sağlanması halinde ikamet izni kapsamında değerlendirilebilecek.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi