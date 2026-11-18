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Kolombiya'nın Cartagena kentinde sosyal medya fenomeni Alex Miguel Guzmán Díaz, sokak ortasında uğradığı toplu saldırı sonucu hayatını kaybetti. 28 yaşındaki fenomenin babası, oğlunun bir arkadaşını korumak için kavgaya müdahale ettiğini ve yaklaşık 10 kişinin saldırısına uğradığını öne sürdü. Olay anına ilişkin görüntüler sosyal medyada yayıldı.

ARKADAŞINI KORUMAK İSTERKEN SALDIRIYA UĞRADI

Kolombiya basınında yer alan haberlere göre olay, 15 Kasım gecesi Cartagena kentinin Olaya Herrera semtinde yaşandı. Sosyal medyada “Alex Pérez” ve “Alexa Pérez” isimleriyle tanınan 28 yaşındaki Alex Miguel Guzmán Díaz, bölgede çıkan bir kavgaya müdahale etti.

Fenomenin babasının anlattıklarına göre Guzmán Díaz, kavga sırasında bir arkadaşını korumak istedi. Ancak bu sırada yaklaşık 10 kişinin saldırısına uğradı. Sokak ortasında yaşanan şiddet olayında ağır yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Guzmán Díaz, 16 Kasım sabaha karşı yaşamını yitirdi. Saldırıya ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ise olayın daha geniş kitlelere ulaşmasına neden oldu.

BABASINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Oğlunun ölümünün ardından konuşan baba, saldırının nasıl başladığına ilişkin ayrıntıları paylaştı. Oğlunun arkadaşını savunmak isterken hedef haline geldiğini belirten baba, saldırıya karışan kişi sayısının yaklaşık 10 olduğunu ifade etti.

Kolombiya basınında yer alan haberlerde olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarılırken, saldırının kesin nedeni ve şüphelilerin kimliklerine ilişkin resmi makamlarca açıklanmış tüm ayrıntılar henüz paylaşılmadı.