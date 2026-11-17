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İstanbul semalarında gün batımı sırasında ortaya çıkan renk şöleni, alışılmışın dışında bir görüntü oluşturdu. Gökyüzünü kaplayan koyu mavi bulutların arasında uzanan kırmızı ve turuncu ışık kuşağı, merkezindeki açık renkli bulut oluşumuyla birleşince dev bir gözü andırdı.

GÖKYÜZÜNDEKİ GÖRÜNTÜ DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta, İstanbul'da deniz üzerindeki ufuk çizgisinden gökyüzüne yayılan kızıllık dikkat çekti. Bulutların ortasında kalan açık renkli bölüm ise mavi bir göz bebeğini andıran görüntüsüyle öne çıktı.

KIZIL VE TURUNCU RENKLERİN NEDENİ NE?

Görüntünün oluşumunda gün batımındaki ışık koşullarının etkili olduğu değerlendiriliyor. Güneş ufka yaklaştığında ışınlar atmosferde daha uzun bir mesafe kat ediyor. Bu sırada mavi ışık daha fazla saçılırken kırmızı ve turuncu dalga boyları daha belirgin hale geliyor.

Bulutların güneş ışığını farklı açılardan alması ve yansıtması da gökyüzünde bu tür renk geçişleri oluşturabiliyor. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), gün doğumu ve gün batımında bulutların parlak sarı, turuncu ve kırmızı tonlara bürünmesini atmosferdeki ışık saçılmasıyla açıklıyor.

İSTANBUL'DA GÜN BATIMI MANZARASI

17 Kasım'da İstanbul'un Aydos bölgesinde de gökyüzünün turuncu ve kırmızı tonlara büründüğü benzer görüntüler kaydedildi. Gün batımında güneş ışığının bulutları alttan aydınlatmasıyla ortaya çıkan kızıllık, kentin farklı noktalarında dikkat çeken manzaralar oluşturdu.