Fenerbahçe ile anılıyordu! Süper Lig devinden Kim Min-Jae sürpriziGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş, Bayern Münih'te forma şansı azalan Güney Koreli stoper Kim Min-jae'yi transfer listesine aldı. Futbol Direktörü Önder Özen'in oyuncu için girişimlerde bulunacağı ve Bayern'in uygun teklif gelirse satışa sıcak baktığı belirtildi.
- Beşiktaş, Bayern Münih'te forma giyen 30 yaşındaki Güney Koreli stoper Kim Min-jae'yi transfer listesinin ilk sırasına aldı.
- Kim Min-jae bu sezon Bayern Münih'te 3'ü UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 10 resmi maçta 712 dakika süre aldı.
- Bayern Münih'in uygun bir bonservis teklifi gelmesi durumunda Kim Min-jae'nin satışına sıcak bakabileceği belirtiliyor.
Ara transfer dönemi öncesinde kadro planlamasına hız veren Beşiktaş, savunma hattını üst düzey bir isimle güçlendirmek için rotasını Almanya'ya çevirdi.
BEŞİKTAŞ'TAN KIM MIN-JAE ATAĞI
Siyah-beyazlı yönetim, Bayern Münih forması giyen ve Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Güney Koreli stoper Kim Min-jae'yi transfer listesinin ilk sırasına aldı. Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen'in 30 yaşındaki Güney Koreli savunmacı için girişimlerde bulunacağı öğrenildi.
BAYERN MÜNİH SATIŞA SICAK
Alman devi Bayern Münih'te bu sezon düzenli forma şansı bulmakta zorlanan Kim Min-jae, 3'ü UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 10 resmi maçta 712 dakika süre alabildi. Bavyera ekibinin, uygun bir bonservis teklifi gelmesi durumunda tecrübeli oyuncunun satışına sıcak bakabileceği ifade ediliyor.
DJALO YOLCU
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın, takımın devre arasına zirve yarışından kopmadan makul bir puan farkıyla girmesi halinde bu transferde tüm şartları zorlayacağı belirtildi. Savunmadaki yabancı kontenjanında yer açmak isteyen siyah-beyazlı yönetimin ise Tiago Djalo'yu gözden çıkardığı ve devre arasında yolları ayırmayı planladığı öne sürüldü.