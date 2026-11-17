Adanalı olduğu biliniyordu! Fatih Terim asıl memleketini açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adanalı olmasıyla bilinen Türk futbolunun efsane teknik direktörü Fatih Terim, Amerika'da katıldığı özel bir etkinlikte dedesinin ve babasının Lefkoşa doğumlu olduğunu açıklayarak Kıbrıslı kimliğiyle gurur duyduğunu belirtti.
Türk futbolunun unutulmaz teknik direktörlerinden Fatih Terim, Amerika Birleşik Devletleri'nde katıldığı özel bir etkinlikte aile kökenlerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kamuoyunda Adanalı olduğu ile özdeşleşen deneyimli çalıştırıcı, dedesinin ve babasının memleketini ilk kez paylaştı.
FATİH TERİM'DEN AÇIKLAMA
Dedesinin ve babasının aslen Kıbrıslı olduğunu belirten 73 yaşındaki Fatih Terim, bu kimlikle her zaman gurur duyduğunu vurguladı.
''DEDE VE BABAM LEFKOŞA DOĞUMLU, KIBRISLIYIZ''
Ünlü teknik direktör konuşmasında "Rahmetli dedem Lefkoşa doğumluydu, babam da Lefkoşa doğumluydu. Ne yapacağımızı bilmiyorum ama Kıbrıslıyız. Onunla da gurur duyuyoruz." sözlerini sarf etti.