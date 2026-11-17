Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'te forma giyen milli futbolcu Kenan Karaman, takım arkadaşı Edin Dzeko'nun transfer sürecine dair bilinmeyen bir detayı gün yüzüne çıkardı. Yağız Sabuncuoğlu'nun YouTube kanalına konuk olan Karaman, Bosna Hersekli golcünün Schalke'ye imza atmadan hemen önce eski kulübü Fenerbahçe'den geri dönüş teklifi aldığını açıkladı.

SADETTİN SARAN TELEFON AÇTI, DZEKO REDDETTİ

Kenan Karaman, o dönem Fenerbahçe Başkanı olan Sadettin Saran'ın Edin Dzeko'yu bizzat arayarak sarı-lacivertli takıma geri dönmesini istediğini belirtti. Dzeko'nun hem ayrılık sürecindeki kırgınlığı hem de Alman kulübüne verdiği söz nedeniyle bu teklifi geri çevirdiğini aktaran Karaman, "Edin Dzeko bana anlattı. Schalke'ye imza atmadan önce Sadettin Saran aramış onu, 'Geri gelir misin?' diye. O da Fenerbahçe'den istemediği şekilde ayrıldığı için düşünmediğini söylemiş. Schalke'ye söz vermişti, o da sözüne sadık bir insandır. O yüzden Schalke'yi tercih etti..." dedi.

99 MAÇTA 46 GOL ATTI

2023 yazında Inter'den ayrılarak Fenerbahçe'ye katılan Edin Dzeko, iki sezon boyunca sarı-lacivertli formayı terletti ve takım kaptanlığı görevini üstlendi. Tüm kulvarlarda 99 resmi maça çıkan deneyimli santrfor, 46 gol ve 18 asistlik etkileyici bir istatistiğe imza attı.