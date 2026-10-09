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Fon vurgununda 214 kişi isim isim tespit edildi! 187 milyar 653 milyonun iadesi istenecek

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Fon vurgununda 214 kişi isim isim tespit edildi! 187 milyar 653 milyonun iadesi istenecek
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında, 3 ayrı fondan toplam 187 milyar 653 milyon lira kazanç sağladığı belirlenen 214 kişi ve kurum mercek altına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kriz öncesinde içeriden bilgi alarak satış yaptığı değerlendirilen kişilerin yapay zeka destekli incelemelerle tespit edildiğini açıkladı. TMSF'nin ise söz konusu kazançların iadesi için harekete geçtiği bildirildi.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fon soruşturmasında 141'i gerçek, 73'ü tüzel kişi olmak üzere toplam 214 kişinin 3 ayrı fondan 187 milyar 653 milyon lira kâr elde ettiği belirlendi.
  • Yapay zeka destekli incelemelerde, 13-16 Eylül tarihlerinde fonlardan şüpheli satış yapan kişilerin kendilerine sızdırılan bilgilerle önceden haberli olarak çıkış yaptıkları tespit edildi.
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bildirdiği isimlere TMSF, paranın iadesi için resmi bildirim yapmaya başladı; iade tutarları mağdurların zararlarının karşılanması için oluşturulacak özel hesaplarda toplanacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında, haksız kazanç sağlayan isimlerin tespiti ve mağdurların haklarının korunmasına yönelik kritik adımlar atılmaya başlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla büyük bir titizlikle yürütüldüğünü ve vatandaşların haklarının sonuna kadar korunacağını vurguladı.

SATIŞ YAPANLAR YAPAY ZEKA İLE TESPİT EDİLDİ: İÇERİDEN BİLGİ ALDILAR

Sabah Gazetesi Haber Müdürü Halit Turan'a konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, sürecin aydınlatılmasında yapay zeka teknolojisinden de destek alındığını açıkladı. Yapay zeka sistemlerinin kullanıldığı incelemelerde, fon krizi patlak vermeden hemen önce; 13, 14, 15 ve 16 Eylül tarihlerinde fonlardan şüpheli satış yapan kişiler mercek altına alındı. Yapılan tespitlere göre, bu kişilerin kendilerine sızdırılan bilgiler doğrultusunda, önceden haberli olarak fonlardan çıkış yaptıkları saptandı.

ÜÇ FONDAN 187 MİLYAR LİRALIK KAR: İSİMLER TEK TEK BELİRLENDİ

Soruşturma dosyasında yer alan kritik detaylara göre, fon şirketlerinin hesaplarındaki incelemeler sonucunda 100 milyon liranın üzerinde kazanç sağlayan isimler deşifre edildi. Toplamda 141'i gerçek, 73'ü tüzel kişi olmak üzere 214 kişinin 3 ayrı fondan 187 milyar 653 milyon lira kâr elde ettiği belirlendi. 141 gerçek kişinin 100 milyar 676 milyon, 73 kurumun ise 86 milyar 977 milyon lira kazanç sağladığı tespit edildi.

Fon bazındaki kazanç dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

  • TERA Fonları: 102 gerçek kişi yaklaşık 28 milyar TL, 38 tüzel kişi yaklaşık 62 milyar 77 milyon TL.
  • Pusula Fonları: 19 gerçek kişi yaklaşık 69 milyar 700 milyon TL, 20 tüzel kişi yaklaşık 10 milyar TL.
  • Hedef Fonları: 20 gerçek kişi yaklaşık 2 milyar 976 milyon TL, 15 tüzel kişi yaklaşık 14 milyar 900 milyon TL.

TMSF HAREKETE GEÇTİ: PARALAR MAĞDURLAR İÇİN TOPLANACAK

Mali incelemelerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tespit edilen bu isimleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) bildirdi. Harekete geçen TMSF'nin, listede yer alan kişi ve kurumlara paranın iadesi hususunda resmi bildirim yapmaya başladığı öğrenildi. İade edilecek bu devasa tutarların, mağdurların zararlarının karşılanması amacıyla oluşturulacak özel hesaplarda bir araya getirileceği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı fon soruşturmasında, yüksek getiri vaadiyle yatırılan milyarlarca liranın usulsüz işlemlerle belirli kişilere aktarıldığı iddiaları üzerine adli süreç başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında, aralarında eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın da bulunduğu birçok ismin fonlar üzerinden yüksek meblağlarda işlem yaptığı öne sürülmüş ve bu kişilere soruşturma izni verilmişti. Hesaplarına bloke konulan bazı isimler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) "gönüllü ödeme" imkanından faydalanmak üzere savcılığa başvurmuş ve iznin çıkmasının ardından para iadesi süreçleri başlamıştı.

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Kaynak: Haberler.com
Bu haber 179 sitede yayınlandı.
Haberler.com
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıCenk:

Nasıl hak ederseniz öyle yonetilirsiniz.

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

batıdaki bankacılık sistemi ülkelerinin paralarını çalan hırsızların soygun paralarıyla besleniyor çünki o hırsızlar biliyorlar o haram paraları için en güvenli,kollandığı yerin batıdaki bankalar olduğunu.

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumları128547Ab&:

Eko dan ne zaman alacaksınız 560 MİLYAR ya

yanıt3
yanıt7
Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

FONLARA para yatıranlar FAN FiNi FiN FON OLDU :)))))))

yanıt1
yanıt1
Haber YorumlarıENDER DENİZ:

Paraları iade etmeleri işlenen suçu kapatmaz binlerce mağdur var hepsine cezai işlem uygulanması şarttır.Parayı iade etttim dosya kapansın olmaz ileride daha farklı sonuçlarla karşılaşırız .

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Haber YorumlarıTuncay Aydın:

Tüh çalışmadan para kazanmak isteyenlerin, 1 koyup 5-10-100 almak isteyenlerin, kat kat artırılmış faiz parası ile milletin ve kaybedenlerin sırtından geçinip rahat rahat yaşamak isteyenlerin umudu söndü, yazık oldu hayalleri vardı onların, vurguncuların hayalleri vardı, çok üzüldüm gözü doymayan insanların ava gidip avlanan insanların düştükleri duruma, alın teri ama başkasının alın teri ile kazanmak, yan gelip yatıp parayı yunan adalarında yemek isteyenler şuanda hep mağdur

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Haber Yorumlarıhsyndalci:

herkesi aynı kefeye koyma arkadaş ,biz sadece paramız enflasyona yenilmesin diye üç kuruşla girdik zarar ettik.

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Haber YorumlarıNuri:

HALA DİYORLAR Kİ FON ASIL SIKINTI HİSSELERDE MİLYONLARCA İNSAN HİSSEDE KAPALİ KALDİ ÇIKIŞ YOK BİR HABER YOK HALA FON FON HİSSELERDEN BAHSEDEN BİLE YOK YAZİK OLDU BU MİLLETE UMUTLAR HEP TÜKENDİ

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Haber YorumlarıENDER DENİZ:

SPK nın yaptığı son halka arzlarada bakın borsada hepsi soyguncu çıktı ve hiç bir yaptırım yok.Bu gidişle yatırımcı bulamayacaklar kapanacak borsa kimse gelmez artık

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