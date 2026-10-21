Yapay zekada doğru sonuç için veri kadar kalite kontrolü de önemli

Snorkel AI'da yapay zekanın STEM yetenekleri için veri kümeleri oluşturmaya yönelik öncü projelerde görev alan Kozlova, yapay zeka eğitim verileri ve değerlendirme programlarında model gereksinimlerinin uygulanabilir veri üretim süreçlerine dönüştürülmesi üzerinde çalışıyor. Bu süreç; görev tanımlarının oluşturulmasından değerlendirme kriterlerine, kalite güvence iş akışlarından performans ve risk göstergelerinin takibine kadar uzanan bir yapı gerektiriyor.

Veri üretiminin yanı sıra, olası sorunların erken aşamada tespit edilebilmesi de büyük ölçekli teknoloji projelerinde kalite yönetiminin önemli parçalarından biri olarak öne çıkıyor. Kozlova, Apple'daki görevinde farklı ürün ve süreçlerden gelen kalite göstergelerinin daha sistematik biçimde izlenmesine yönelik çalışmalar yürüttü. Bugün yapay zeka değerlendirme programlarında yürüttüğü kalite güvence, performans takibi ve veri akışlarındaki gerilemelerin tespitine yönelik çalışmalar da benzer şekilde sorunların erken aşamada görünür hale getirilmesine odaklanıyor.

YAPAY ZEKA DEĞERLENDİRMESİ AYRI BİR UZMANLIK ALANINA DÖNÜŞÜYOR

Son gelişmeler, model değerlendirmesinin teknoloji şirketleri açısından giderek daha kurumsal bir fonksiyon haline geldiğini gösteriyor. 22 Eylül'de tanıtılan Claude Opus 5.5'in piyasaya çıkmadan önce bağımsız kuruluşlar tarafından test edilmiş olması da bu eğilimin güncel örneklerinden biri. Anthropic, modelin kendi otomatik davranış denetimlerinden ve harici değerlendirmelerden geçtiğini açıkladı.

Yapay zeka sistemlerinin gerçek kullanım koşullarındaki performansını ölçme ihtiyacı ise bugünkü üretken yapay zeka modellerinden daha eskiye uzanıyor. Mercedes-Benz Araştırma ve Geliştirme Kuzey Amerika'da yazılım mühendisi olarak çalışan Kozlova, “Hey Mercedes” araç içi asistanı için 20'den fazla sesli yapay zeka özelliğinin tasarlanması ve kullanıma sunulmasında görev aldı.

Bu çalışmalar sırasında doğal dil işleme, sistem performansı ve kullanıcı deneyiminin geliştirilmesine yönelik teknik süreçlerde görev alan Kozlova'nın deneyimi, yapay zeka sistemlerinin yalnızca geliştirilmesinin değil, gerçek kullanım koşullarındaki performanslarının sürekli izlenmesi ve değerlendirilmesinin de önemini ortaya koyuyor. Bugün model değerlendirme sistemlerinde de benzer şekilde performans, güvenilirlik ve kalite göstergelerinin sistematik biçimde takip edilmesi temel başlıklar arasında yer alıyor.