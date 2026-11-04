Madrid'de İspanyol ve Türk iş insanları yapay zekanın sanayiye etkisini görüştü

İspanyol ve Türk iş insanları, yapay zekanın endüstriyel dönüşüm üzerindeki etkisini ve karşılıklı işbirliği fırsatlarını, Madrid'de düzenlenen etkinlikte görüştü.

Türkiye Yatırım Ajansı ve Madrid Ticaret Odası işbirliğinde gerçekleşen, "İspanya ve Türkiye : Yeni bir döneme giren sanayi ve yapay zekanın etkisi" adlı etkinliğe, aralarında Koç Holding ve Eczacıbaşı Holding olmak üzere her iki ülkeden önde gelen şirketlerin kurumsal temsilcileri ve İspanyol sanayi grupları katıldı.

Etkinlikte, yapay zekanın endüstriyel dönüşüm ve rekabet gücündeki rolü, Türkiye'de özellikle dijital ve teknoloji odaklı sektörlerde yatırım fırsatları, ağır sanayi, otomasyon ve akıllı tedarik zincirlerinde yapay zeka uygulamaları ile İspanyol ve Türk şirketlerinin ortak projeler ve stratejik ortaklıklar geliştirme fırsatları ele alındı.

Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci, burada yaptığı konuşmada, değişimlerin, yeni teknolojilerin, yeni üretim yöntemlerinin ve yeni zorlukların her zaman olduğunu ancak "hayal bile edilemeyecek bir hızla ilerleyen yapay zekanın insanları bu zamana kadar karşılaşmadıkları farklı bir meydan okumaya ittiğini" söyledi.

Büyükelçi Küçükel Ezberci, "Teknolojik dönüşüm, yaşamlarımızı baş döndürücü bir hızla değiştiriyor. Eşitsizlikler arttıkça, hoşnutsuzluk da artıyor. Bugün güvenlik, siyasi ve askeri alanların ötesine geçerek ekonomik, teknolojik, çevresel ve sosyal yönleri de kapsayan giderek daha geniş bir boyut kazanıyor." dedi.

İspanya ve Türkiye'nin güçlü endüstrileri ve birbirini tamamlayıcı yetenekleri ile savunma, havacılık, otomotiv ve enerji gibi stratejik sektörlerde önemli iş birlikleri yaptığını vurgulayan Büyükelçi Küçükel Ezberci, "Yapay zeka, endüstriyel ve teknolojik yeteneklerimizi daha da etkili bir şekilde kullanmamıza yardımcı olabilir ve Türkiye ile İspanya arasında yeni işbirliği fırsatları yaratabilir. İnanıyorum ki Türkiye ve İspanya bu yeni aşamaya birlikte çıkmak için sağlam bir temele sahip." mesajını verdi.

Türkiye ve İspanya arasında 2025 yılında 20 milyar avroya ulaşan ticaret hacmi, resmi verilere göre 2026'nın ilk 8 ayında 13 milyar avroyu buldu.

Mevcut durumda Türkiye'de 800'den fazla İspanyol şirketi faaliyet gösteriyor.

Kaynak: AA