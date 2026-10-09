ITS 2026'da girişimcilerden dikkat çeken projeler: Yapay zekadan dijital eğitime yeni çözümler

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3. Uluslararası İhracat ve Yatırım Zirvesi (ITS 2026), teknoloji ve girişimcilik dünyasının temsilcilerine ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin farklı sektörlerinden startup firmalarının katıldığı organizasyonda, yapay zekâ destekli çözümler, dijital dönüşüm, maliyet optimizasyonu ve yeni iş birlikleri ön plana çıktı.

Zirve kapsamında Haberler.com'a özel açıklamalarda bulunan Kiaiapp Kurucusu Yunus Demir, Tidw Mobile Kurucu Ortağı Tanıl Tabakoğlu, Menulytics Kurucusu Barlas Yavuz, Lidyanka Müzik Yazılım ve Danışmanlık Kurucusu ve CEO'su Dr. Fulya Çelikel Soğancı, Yoystro Kurucu Ortağı Emra Akçaoğlu ve Truopt AI Kurucusu Deniz Tekbaş, girişimlerinin kuruluş hikâyelerini, geliştirdikleri teknolojileri ve gelecek hedeflerini değerlendirdi.

SPOR KULÜPLERİNİN GELİŞİMİNİ YAPAY ZEKÂYLA DESTEKLİYOR

Kiaiapp Kurucusu Yunus Demir, spor dünyasında karşılaştıkları eksikliklerden yola çıkarak geliştirdikleri uygulamanın ortaya çıkış hikâyesini anlattı.

Türkiye Karate Federasyonu Antalya Karate İl Temsilciliği görevini yürüttüğünü belirten Demir, spor kulüplerinin gelişimini destekleyen bir teknoloji platformu oluşturduklarını söyledi.

Demir, "İhtiyaçtan doğan bir projeyle yola çıktık. Yıllardır sporun içerisindeyiz. Sporun içerisinde yaşadığımız eksiklerden yola çıkarak Kiaiapp'i kurduk. Kiaiapp, spor kulüplerinin gücüne güç katan ve gelişimini destekleyen bir programdır." dedi.

Gençlerin ekran başında geçirdiği zamanı spor açısından bir fırsata dönüştürmek istediklerini belirten Demir, "Bugün gençlerimiz zamanlarının büyük bir bölümünü tablet, bilgisayar ve ekran başında geçirirken biz bunu fırsata dönüştürdük. Ekranı sporla tanıştırdık. Hedefimiz sporcuları topluma daha çok kazandırmak ve bunları yapay zekâyla desteklemek." ifadelerini kullandı.

PANDEMİDE ORTAYA ÇIKAN FİKİR PSİKOLOJİ UYGULAMASINA DÖNÜŞTÜ

Tidw Mobile Kurucu Ortağı Tanıl Tabakoğlu ise pandemi döneminde değişen yaşam alışkanlıklarının yeni girişimlerin ortaya çıkışında etkili olduğunu belirtti.

Pandemi sürecinde insanların günlük psikolojik iyi oluşlarına ilişkin yaşadıkları sorunlardan hareketle yola çıktıklarını söyleyen Tabakoğlu, bu ihtiyaçlara yönelik oyunlaştırılmış bir psikoloji uygulaması geliştirdiklerini anlattı.

Tabakoğlu, "Bizim de çıkış noktamız pandemiyle beraber insanların günlük iyi oluş sorunlarına çözüm bulmaktı. Tidw Mobile da pandemide yaşadığımız bu sorunlardan dolayı ortaya çıktı." dedi.

Geliştirdikleri Modi isimli uygulamanın kullanıcıların psikolojik iyi oluş süreçlerine destek olmayı amaçladığını belirten Tabakoğlu, "Uygulamamız Modi, oyunlaştırılmış bir psikoloji uygulaması. Psikolojik destek arayışından önceki ilk adımı kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Günlük iyi oluş sıkıntılarına ve pandemiyle beraber gelişen psikolojik sorunlara yönelik bir çözüm sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

RESTORANLARIN DİJİTAL MENÜLERİNDEKİ MÜŞTERİ DAVRANIŞLARINI ANALİZ EDİYOR

Menulytics Kurucusu Barlas Yavuz, restoranların dijital menülerindeki müşteri davranışlarını analiz ederek işletmelere veri odaklı sonuçlar sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Girişimlerinin henüz ürün doğrulama aşamasında olduğunu belirten Yavuz, ITS 2026'nın sektör temsilcileriyle doğrudan iletişim kurabilmeleri açısından önemli fırsatlar sağladığını ifade etti.

Yavuz, "Bence bir startup'ın en önemli ihtiyacı, kendi ürününü göstermek kadar bunu doğru insanlarla konuşarak gösterebilmek. Çünkü sunduğumuz çözümün gerçek hayatta bir değeri ve karşılığı olup olmadığını ancak konuşarak, karşılıklı fikir alışverişi yaparak ve iş birliklerinde bulunarak anlayabiliriz." dedi.

Zirve kapsamında kendi alanlarıyla ilgili firmalarla görüşmeler yaptıklarını aktaran Yavuz, etkinliğin ardından bu şirketlerle yeni toplantılar gerçekleştireceklerini belirtti.

4 BİN YILLIK MÜZİK EĞİTİMİNE DİJİTAL ALTERNATİF

Lidyanka Müzik Yazılım ve Danışmanlık Kurucusu ve CEO'su Dr. Fulya Çelikel Soğancı, müzik eğitimindeki geleneksel yöntemleri dijital teknolojilerle desteklemek amacıyla geliştirdiği platformu anlattı.

Müzik eğitiminin binlerce yıldır usta-çırak ilişkisi üzerinden sürdürüldüğünü belirten Soğancı, bu geleneksel yapıya dijital bir alternatif sunmak istediklerini söyledi.

Soğancı, "Biz tamamen dijital bir dünyanın neferleriyiz. Gelenekçi görünen sektörlere bile dijital dönüşümü götürmekle görevliyiz. Benim bulunduğum sektör müzik eğitimi. 4 bin yıldır aynı yöntemlerle verilen, usta-çırak ilişkisine dayanan bir öğretiden bahsediyorum." ifadelerini kullandı.

Herhangi bir web tarayıcısından erişilebilen bir müzik eğitimi platformu geliştirdiğini belirten Soğancı, sistemin farklı cihazlarda kullanılabilecek şekilde tasarlandığını anlattı.

Platformun müzik öğretmenlerinin yerini almak amacıyla geliştirilmediğini vurgulayan Soğancı, "Hiçbir müzik öğretmeninin ekmeğini elinden almaya çalışmıyorum. Onlara sürdürülebilir ve ölçeklenebilir bir araç sunuyorum. Bir akademisyen olarak bunun hayatımın en büyük eseri olduğunu düşünüyorum." dedi.

YAPAY ZEKA MALİYETLERİNİ YÜZDE 80'E KADAR AZALTMAYI HEDEFLİYOR

Yoystro Kurucu Ortağı Emra Akçaoğlu, şirketlerin yapay zekâ hizmetlerine yönelik harcamalarını azaltmak amacıyla geliştirdikleri çözümü tanıttı.

Yapay zekâ kullanımının giderek yaygınlaştığı iş dünyasında maliyetlerin önemli bir konu haline geldiğini belirten Akçaoğlu, Yoystro ile bu alandaki giderleri yüzde 80'e varan oranlarda azaltmayı hedeflediklerini söyledi.

Akçaoğlu, "Yoystro ne yapar diye soracak olursanız, yapay zekâ masraflarınızı yüzde 80'e varacak şekilde azaltır." ifadelerini kullandı.

ITS 2026'nın yeni müşterilere ulaşabilmeleri açısından önemli fırsatlar sunduğunu vurgulayan Akçaoğlu, "Buradaki katılımcıların tamamı aslında bizim hedef kitlemiz arasında. ITS, bizim gibi startup'larla potansiyel müşterileri bir araya getiren çok güzel bir ekosistem yarattı." dedi.

Fuar sayesinde daha önce ulaşamadıkları firmalarla doğrudan iletişim kurabildiklerini belirten Akçaoğlu, organizasyonda yer almaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

"YAPAY ZEKAYI BİR ARAÇ OLARAK KULLANMALIYIZ"

Truopt AI Kurucusu Deniz Tekbaş ise yapay zekâ teknolojilerinin insan kontrolüyle birlikte kullanılmasının önemine dikkat çekti.

Yapay zekânın iş süreçlerinde verimlilik sağlaması için insan karar mekanizmasının devrede olması gerektiğini belirten Tekbaş, teknolojinin tamamen bağımsız bırakılmasının istenilen sonuçları vermeyebileceğini söyledi.

Tekbaş, "Yapay zekâyla çalışmanın en verimli versiyonu aslında beraber çalışmak. Yapay zekâyı bir araç olarak kullanmalıyız. Yüzde 70 yapay zekâ kullanılırken yüzde 30 insan karar mekanizmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Eğer tamamen yapay zekâya teslim olursak verimli bir süreç yönetemeyiz." dedi.

Bu yaklaşımdan hareketle reklam yönetimini kolaylaştıran bir platform geliştirdiklerini belirten Tekbaş, Truopt AI'ın işletmelere yapay zekâ destekli reklam optimizasyon önerileri sunduğunu ifade etti.

Tekbaş, "Sektör fark etmeksizin reklamlarınızı kolayca yönetebileceğiniz, yapay zekâ algoritmalarıyla geliştirdiğimiz bir platform sunuyoruz. Reklam optimizasyon önerilerini gördükten sonra tek tıkla ilerleyerek reklamlarınızı bir aracıya ihtiyaç duymadan yönetebiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com