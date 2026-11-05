Geoffrey Hinton kimdir? Nobel ödüllü bilim insanı yapay zekayı neden Çernobil'e benzetti?

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Nobel ödüllü bilgisayar bilimci Geoffrey Hinton, yapay zekanın kontrolsüz gelişmesinin Çernobil benzeri bir felakete yol açabileceğini söyledi. The Guardian'a konuşan Hinton'a göre böyle bir kriz bu yılın sonunda ya da 2027'de gelebilir.

Uyarıyı yapan kişi, bugün kullanılan yapay sinir ağlarının temelini atan araştırmacılardan.

GEOFFREY HİNTON YAPAY ZEKA HAKKINDA NE DEDİ?

Geoffrey Hinton, yapay zekanın elektrik şebekelerinde yaygın kesintilere ve finans sisteminde ciddi aksamalara neden olabileceğini söyledi. Olası krizleri 1986'daki Çernobil nükleer kazasına benzetti.

Teknolojinin bu hızla gelişmesinin kitlesel işsizliğe ve gelir eşitsizliğinde artışa yol açabileceğini de anlattı. Önerisi şu: yapay zeka modelleri kullanıma sunulmadan önce bağımsız kuruluşlarca denetlensin, ülkeler iş birliğini artırsın, bağlayıcı kurallar gelsin. Hinton, "Yapay zeka hiç geliştirilmeseydi daha iyi olabilirdi" dedi.

Bu ilk uyarısı değil. Eylülde de kontrol tamamen kaybedilmeden güvenlik önlemlerini almak için yalnızca bir yıl kalmış olabileceğini söylemişti.

GEOFFREY HİNTON KİMDİR?

Geoffrey Hinton, yapay sinir ağlarıyla makine öğrenmesi üzerine çalışan İngiliz asıllı bilgisayar bilimci ve Toronto Üniversitesi'nin emekli profesörü. Tam adı Geoffrey Everest Hinton.

Cambridge'deki King's College'da deneysel psikoloji okudu ve 1970'te mezun oldu. 1978'de Edinburgh Üniversitesi'nde yapay zeka alanında doktorasını aldı. Bir süre Sussex Üniversitesi'nde çalıştıktan sonra ABD'ye geçti, Kaliforniya Üniversitesi San Diego ile Carnegie Mellon Üniversitesi'nde araştırma yaptı. 1987'de Toronto Üniversitesi'ne katıldı. 1998 ile 2001 arasında Londra'da, University College London'a bağlı Gatsby Hesaplamalı Sinirbilim Birimi'nin kurucu direktörüydü; sonra Toronto'ya döndü.

1986'da David Rumelhart ve Ronald J. Williams'la geri yayılım (backpropagation) yöntemi üzerine bir makale yayımladı. 2012'de öğrencileri Alex Krizhevsky ve Ilya Sutskever'le geliştirdiği AlexNet, ImageNet görüntü tanıma yarışmasını kazandı. 2018'de Yoshua Bengio ve Yann LeCun'la birlikte Turing Ödülü'nü aldı.

GEOFFREY HİNTON KAÇ YAŞINDA?

Geoffrey Hinton 78 yaşında. 6 Aralık 1947'de doğdu, bir ay sonra 79'a basacak.

GEOFFREY HİNTON NERELİ?

Geoffrey Hinton Londra doğumlu, Bristol'deki Clifton College'da okudu. Babası böcekbilimci Howard Hinton'dı. Boole cebirini geliştiren matematikçi George Boole ile eşi Mary Everest Boole'un torununun torunu. 1987'den beri Kanada'daki Toronto Üniversitesi'nde.

GEOFFREY HİNTON NEDEN GOOGLE'DAN AYRILDI?

Geoffrey Hinton, yapay zekanın riskleri hakkında serbestçe konuşabilmek için Mayıs 2023'te Google'dan ayrıldı. Ayrılırken hayatını verdiği işin bir kısmından pişmanlık duyduğunu söyledi.

Google'la yolu, 2012'de Krizhevsky ve Sutskever'le kurduğu DNNresearch şirketi üzerinden kesişmişti. Google şirketi Mart 2013'te 44 milyon dolara satın aldı. Hinton on yıl boyunca zamanını Google Brain ile Toronto Üniversitesi arasında böldü, Google'da başkan yardımcısı unvanını taşıdı.

GEOFFREY HİNTON NOBEL ÖDÜLÜNÜ NEDEN ALDI?

Geoffrey Hinton, 2024 Nobel Fizik Ödülü'nü John Hopfield'la paylaştı. Ödül, yapay sinir ağlarıyla makine öğrenmesini mümkün kılan temel keşif ve buluşları için verildi.

Hinton 2017'de Toronto'daki Vector Institute'un kurucuları arasındaydı. Bugün enstitünün baş bilim danışmanı.