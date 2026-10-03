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Kim Yo-jong, yapay zekayla entegre edilmiş orta menzilli füze tatbikatını açıkladı

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Kuzey Kore, KCNA'ya göre bir tatbikatta yapay zeka entegre orta menzilli füze fırlattığını açıkladı. Kim Yo-jong, füzenin yapay zekayla entegre olduğunu açıkladı; Güney Kore ise füzenin Doğu Denizi'ne düşmeden önce 700 kilometre katettiğini bildirdi.

Kuzey Kore, bir tatbikat sırasında yapay zekayla entegre edilmiş orta menzilli füze fırlattığını duyurdu.

KCNA'nın haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi ve aynı zamanda ülkeyi yöneten Kore İşçi Partisinin (WPK) Genel İlişkiler Dairesinin başındaki Kim Yo-jong, fırlatılan füzeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Bu sabah şafak vakti, Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) doğru stratejik bir silahın ateşlendiği tatbikat düzenlendi." ifadesini kullanan Kim, tatbikatta orta menzilli füze kullanıldığını bildirdi.

Füzenin "düşman hedeflerin" takibine takılmadığını belirten Kim, füzenin alçak irtifada uçuş yörüngesini değiştirebildiğini ve füzeye yapay zeka entegre edildiğini kaydetti.

Güney Kore açıklaması

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'den fırlatılan bir füzenin Doğu Denizi'ne düşmeden önce 700 kilometre mesafe katettiği bildirilmişti.

Açıklamada, Güney Kore ve ABD istihbarat makamlarının, füzenin fırlatılmasını ilk aşamadan itibaren takip ettiği ve ilgili bilgileri paylaştığı kaydedilmişti.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, 1 Ekim'de yaptığı açıklamada, Kuzey Kore ile askeri gerilimin azaltılması ve iki ülke arasında güvenin tesis edilmesi için somut adımlar atmayı sürdüreceklerini belirtmişti.

Kaynak: AA
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