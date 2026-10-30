Yahya Bedirhan Pak kimdir? İstanbul'un izometrik haritasını yapay zekâ modelleriyle çizdirdi

Ayasofya, Galata Kulesi, Boğaziçi Köprüsü ve Büyükada artık aynı çizim haritanın üzerinde. Yazılım mühendisi Yahya Bedirhan Pak, İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakalarını tek bir yakınlaştırılabilir haritada birleştiren Isometric Istanbul'u 28 Ekim 2026'da X hesabından duyurdu.

Paylaşımın ardından siteyi aynı anda 1.500'den fazla kişi gezdi. Harita uydu fotoğrafı değil: binalar, yollar, parklar, tarihi yapılar ve kıyı şeridi, bir maketi yukarıdan ve yandan görür gibi çizilmiş halde duruyor. Çatılar ve bina cepheleri aynı anda görülebiliyor. Proje ücretsiz ve ticari bir amacı yok.

YAHYA BEDİRHAN PAK İZOMETRİK İSTANBUL'U NASIL YAPTI?

Yahya Bedirhan Pak, haritayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 10 santimetre çözünürlüklü hava fotoğraflarından üretilen 3B şehir modelinden aldığı görüntülerle yaptı. Modelin kendisi kullanılmadı; şehir sabit bir açıdan kare kare fotoğraflandı ve bu görüntüler İBB Açık Veri Lisansı ile işlendi. Karada 22 bin 42 kare çıktı, deniz alanlarıyla toplam 24 bin 601'e ulaştı.

Belediye modeli kıyıda bittiği için denizler Google uydu görüntülerinden tamamlandı ve bu görüntülerdeki 57 bin 939 filigran temizlendi. Semt adları ve ilçe sınırları OpenStreetMap'ten geliyor.

Çizim tarzı için Gemini, FLUX ve Qwen dahil birçok yapay zekâ modeli denendi. Kaynağa en yakın sonucu GPT Image 2.5 verdi ama bütün şehri onunla çizdirmek hem yavaş hem pahalıydı. Pak, bu modelle 1.176 örnek kare çizdirdi ve her birini elle onayladı. Açık kaynaklı Qwen-Image-2.1-Turbo modeli bu örneklerle eğitildi, şehrin geri kalanını da o çizdi. İş için kiralanan 16 RTX 5090 ve 20 RTX 3090 ekran kartı aynı anda çalıştı.

Projenin büyük kısmı Claude Code yapay zekâ ajanlarıyla yazıldı, Codex ve Cursor da kullanıldı. Pak, New York için yapılan isometric.nyc ve Londra için yapılan tiny.london projelerinden esinlendiğini sitenin dokümantasyon sayfasında yazıyor.

YAHYA BEDİRHAN PAK KİMDİR?

Yahya Bedirhan Pak, Isometric Istanbul'u geliştiren yazılım mühendisi. Haritanın her aşamasını, denediği modellerden ekran kartı maliyetlerine kadar, projenin sitesinde adım adım anlattı.

YAHYA BEDİRHAN PAK NE İŞ YAPIYOR?

Yahya Bedirhan Pak, yazılım mühendisi olarak çalışıyor ve kendi projelerini de geliştiriyor. Kişisel sitesinde Isometric Istanbul'un yanında WebGL ile arazi görüntüleyen Topographic, projeleri takip etmek için yazdığı menü çubuğu uygulaması Shipyard ve yapay zekâ ajanlarına video üzerinden geri bildirim vermeye yarayan Havooch yer alıyor. 2026'da Forbes Technology Council için yönetim ve topluluk üzerine iki yazı yazdı.

YAHYA BEDİRHAN PAK HANGİ ŞİRKETLERDE ÇALIŞTI?

Yahya Bedirhan Pak, Zeplin'de yazılım mühendisi olarak çalıştı. Polymet'te ise kurucu mühendisti.

İZOMETRİK İSTANBUL NASIL KULLANILIR?

Site tarayıcıda açılıyor, uygulama indirmek gerekmiyor. Fareyle sürükleyerek gezilebiliyor, tekerlekle yakınlaşılıyor. Arama kutusuna yer adı yazılabiliyor; hazır noktalar arasında Ayasofya, Galata Kulesi, Çamlıca Kulesi, üç büyük kulübün stadyumu ve üniversiteler var. Ayarlardan ilçe ve semt katmanları açılıp kapatılabiliyor, sağ alttaki küçük harita nerede olunduğunu gösteriyor. Görünüm kartpostal ya da baskı olarak PNG kaydedilebiliyor, bağlantısı kopyalanıp X ve WhatsApp'ta paylaşılabiliyor. Site Türkçe ve İngilizce kullanılabiliyor.