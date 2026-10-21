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WSJ'ye göre Anthropic ilk yarıda 80,7 milyar dolar zarar etti

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Wall Street Journal'ın taslak rapora dayandırdığı habere göre Anthropic bu yılın ilk yarısında 80,7 milyar dolar zarar etti. Şirketin gelecek yedi ila on yıl içinde bulut bilişim anlaşmaları için yaklaşık 450 milyar dolar ödeme yapması gerektiği belirtildi.

ABD merkezli yapay zeka şirketi Anthropic'in, gelecek yıllarda ek bilgi işlem kapasitesi için 750 milyar dolar harcayabileceği belirtildi.

Wall Street Journal'ın (WSJ), şirketin halka arz edilme sürecinde geçen yılın ilk yarısına ait finansal bilgilerin yer aldığı taslak rapora dayandırdığı haberine göre Anthropic, bu yılın ilk yarısında 80,7 milyar dolar zarar etti.

Bir önceki yılın aynı döneminde söz konusu zararın 13 milyar dolar olduğu kaydedilen raporda, bu yılki zararın 72 milyar dolarlık kısmının, şirketin ihraç ettiği dönüştürülebilir borç senetleri ve diğer finansal araçların değerindeki değişimlerden kaynaklanan muhasebe giderlerinden oluştuğu aktarıldı.

Raporda, şirketin gelecek yedi ila on yıl içinde bulut bilişim anlaşmaları için yaklaşık 450 milyar dolar ödeme yapması gerektiği aktarılıyor.

Taslak raporda ayrıca Anthropic'in önümüzdeki yıllarda ek bilgi işlem kapasitesi için 750 milyar dolar harcayabileceği aktarılıyor.

Yapay zeka sistemleriyle ilişkili risklere de dikkat çekilen raporda, bunlar arasında modellerin kapatılmalarını önlemeye yönelik davranışlar sergilemesi veya şantaj benzeri yanıtlar üretmesi ihtimali de yer alıyor.

Ayrıca haberde, Anthropic'in bilgi işlem kapasitesinin büyük kısmının bulunduğu ABD'de, veri merkezi inşasına yönelik siyasi muhalefet de potansiyel bir risk faktörü olarak tanımlanıyor.

Anthropic'in, yapay zeka modellerini geliştirmek için ihtiyaç duyduğu çipler, veri merkezleri ve personel için ek finansman arayışıyla birlikte, önümüzdeki haftalarda halka arz belgelerini resmen sunması bekleniyor.

Kaynak: AA
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