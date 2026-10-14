Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur: Dijitalin geleceği artık çok daha öngörülemez

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Pazarlama, iletişim ve teknoloji dünyasının önemli buluşmalarından Meetup Istanbul, 13 Ekim'de UNIQ İstanbul'da gerçekleştirildi. Bu yıl 10'uncu yılını kutlayan etkinlik, "Beyond Control" temasıyla sektörün önde gelen isimlerini bir araya getirdi.

Etkinlikte panelist olarak yer alan Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur, dijital dünyanın dönüşümünü ve geleceğini değerlendirdi. Yapay zekânın hızla gelişmesiyle birlikte dijital dünyada yaşanan değişimlerin daha karmaşık ve öngörülmesi güç bir hâl aldığını vurguladı.

"DİJİTALİN DÖNÜŞÜMÜNÜ VE GELECEĞİNİ KONUŞTUK"

Etkinlik kapsamında öğrenciler ve sektör profesyonelleriyle buluştuklarını belirten Sümeyra Teymur, "Bugün Meetup etkinliğinde hem öğrenciler hem sektör profesyonelleriyle buluştuk. Konumuz dijitalin dönüşümü ve geleceği." dedi.

Dijital dönüşümün günümüzün en önemli tartışma başlıklarından biri olduğuna işaret eden Teymur, özellikle yapay zekâ teknolojilerinin gelişmesiyle geleceğe ilişkin değerlendirmelerin daha da zorlaştığını ifade etti.

"YAPAY ZEKA İLE GELECEK DAHA ÖNGÖRÜLEMEZ HÂLE GELDİ"

Yapay zekânın dijital dünyadaki dönüşümü hızlandırdığına dikkat çeken Teymur, "Oldukça zor bir konu çünkü yapay zekânın da işin içerisine girmesiyle beraber aslında dijital ve gelecek önceki zamanlara göre çok daha öngörülemez hâle geldi." ifadelerini kullandı.

Teknolojinin gelişim hızının geleceğe yönelik kesin öngörülerde bulunmayı zorlaştırdığını belirten Teymur, dijital dönüşüm konusunda farklı görüşlerin ortaya çıktığını ancak geleceğin nasıl şekilleneceğine ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü vurguladı.

"HERKESİN BİR FİKRİ VAR AMA GERÇEĞİ BİLİYOR MUYUZ?"

Dijital dünyanın geleceğine ilişkin tartışmalara dikkat çeken Sümeyra Teymur, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Herkesin bu konuda bir fikri var ama tam olarak gerçeği biliyor muyuz? Hayır."

MEETUP ISTANBUL'DA DİJİTAL DÖNÜŞÜM MASAYA YATIRILDI

"Beyond Control" temasıyla düzenlenen Meetup Istanbul 2026'da yapay zekâ, değişen tüketici davranışları, veri odaklı pazarlama, yaratıcılık ve yeni nesil iş modelleri ele alındı.

Marka temsilcileri, iletişim profesyonelleri ve teknoloji dünyasının önemli isimlerinin katıldığı etkinlikte, dijital dönüşümün iş dünyasına etkileri ve geleceğin pazarlama stratejileri farklı perspektiflerden değerlendirildi.