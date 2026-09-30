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Trump, resmi evraklarda 'süper zeka' ifadesini zorunlu kılan kararnameyi imzaladı

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ABD Başkanı Donald Trump, resmi belgelerde 'yapay zeka' yerine 'süper zeka' ve 'SI' terimlerinin kullanılmasını zorunlu kılan kararnameyi imzaladı. Kararname, tüm bakanlık ve kurumları kapsarken teknoloji liderleri de Beyaz Saray Süper Zeka Mutabakatı'na imza attı.

ABD Başkanı Donald Trump, "yapay zeka" (AI) yerine "süper zeka" (SI) teriminin kullanılmasını öngören başkanlık kararnamesini imzaladı.

Beyaz Saray tarafından yayımlanan bilgi notuna göre, kararname, tüm bakanlık ve kurumların resmi yazışmalar, kamuoyu duyuruları, politika belgeleri ve yasal nitelikte olmayan tüm evraklarda "süper zeka" ve "SI" terimlerini kullanmasını zorunlu kılıyor.

Kararname ayrıca Başkanın Bilim ve Teknoloji Danışmanına bu teknolojinin mevcut durumunu yansıtan bir "süper zeka" tanımı hazırlaması talimatı veriyor.

Trump teknoloji liderleriyle imzaladığı belgeyi paylaştı

Öte yandan Trump, önde gelen teknoloji şirketlerinin yöneticileriyle imzaladıkları belgeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Trump ile "Beyaz Saray Süper Zeka Mutabakatı" başlıklı belgeyi imzalayan Alphabet Üst Yöneticisi (CEO) Sundar Pichai, Anthropic CEO'su Dario Amodei, Meta CEO'su Mark Zuckerberg, OpenAI Başkanı Greg Brockman, xAI CEO'su Elon Musk ve Nvidia CEO'su Jensen Huang, sorumlu teknoloji geliştirmeye yönelik taahhütlerde bulundu.

Paylaşılan belgede, "ABD halkı ve dünya için olumlu bir gelecek inşa etmek amacıyla, her şirketin kendi teknolojisini güvenli bir şekilde ve müşteriler ile kamuoyunda güven inşa edecek bir yolla geliştirmekten sorumlu olduğuna inanıyoruz." ifadesine yer verildi.

Şirketlerin uygulaması gereken kontrol ve denetimler sıralandı

Bu durumun öncü modelleri eğiten ve dağıtan her şirketin, teknolojilerinin amaçlandığı gibi davranmasını ve herhangi bir sorunun derhal tespit edilip çözülmesini sağlamak için sağlam iç süreçlere ve kontrollere sahip olmasıyla başlayacağı vurgulanan belgede, şirketlerin uygulaması gereken kontrol ve denetimler sıralandı.

Belgede, söz konusu adımların her şirkete, müşterilerine ve kamuoyuna teknolojinin amaçlandığı gibi çalıştığına dair güven vereceğinin altı çizildi.

Şirketlerin sistemlerinin güvenliğini artırmak amacıyla standartlar ve en iyi uygulamaları belirlemek için düzenli olarak toplanacağı aktarılan belgede, "Zamanla, bu adımları yasalara veya yönetmeliklere dönüştürmek mantıklı olabilir. Bunun şirketlerden talep edilip edilmediğine bakılmaksızın, bu kontrolleri ve denetimleri uygulamanın herkes için güvenli bir gelecek sağlamada kritik olduğuna inanıyoruz ve her bir şirketimiz bunu yapmaya kararlıdır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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