Okullarda bir dönem tarih oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS) bu sene ilk kez hayata geçirildi. Sistemin ilk sınavları uygulanmaya başlarken maratonun 13 Kasım'a kadar sürmesi planlanıyor. Yeni sistemle birlikte bazı okullarda notların kolayca şişirilerek daha yüksek Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) katkısı elde edilmesi dönemi geride kalırken, yeni tarz sorularda öne çıkacak yetenekler de netleşti.

HAKSIZ OBP KATKISININ ÖNÜNE GEÇİLECEK

Hayata geçirilen Ortak Yazılı Sınav Sistemi’nde notlar yapay zekâ desteğiyle takip edilecek. Yeni uygulamanın, yıllardır tartışılan Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) sistemindeki adaletsizliklerin giderilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Türkiye gazetesine konuşan eğitim uzmanları, OBP’nin lise diploma notunun 5 ile çarpılmasıyla hesaplandığını ve YKS puanına 0,12 katsayısıyla eklendiğini hatırlatarak şu değerlendirmelerde bulundu: "Örneğin diploma notu 80 olan bir öğrencinin OBP’si 400 oluyor ve YKS puanına 48 puan katkı sağlıyor. Kâğıt üzerinde güzel görünen sistem, uygulamada ciddi adaletsizliklere yol açıyordu. Çünkü her okul aynı zorlukta not vermiyordu. Bazı okullarda notlar kolayca şişirilirken bazılarında yüksek not almak ciddi emek gerektiriyordu. Böylece aynı seviyedeki iki öğrenciden, notların daha kolay verildiği okuldan mezun olan daha fazla OBP katkısı alabiliyordu. Özellikle birkaç puanın belirleyici olduğu bölümlerde bu durum büyük fark oluşturuyordu."

74 OKULUN RUHSATI İPTAL EDİLDİ

Ortak yazılı sınavlar, doğru uygulandığı takdirde bu adaletsizliğin önüne geçilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Yeni sistemle devamsızlıkları takip etmeyen ve notları şişiren okulların tespitinin de kolaylaşması bekleniyor. Son bir buçuk yılda usulsüzlük tespit edilen 74 okulun ruhsatı iptal edilirken, yeni sistemin bu tür usulsüz uygulamaları azaltması hedefleniyor. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda şekillenen yeni ölçme ve değerlendirme yaklaşımı; öğrencilerin yalnızca bilgi düzeylerini değil, bilgiyi kullanma, yorumlama, analiz etme ve farklı durumlara aktarabilme becerilerini de ölçmeyi amaçlıyor.

YENİ TARZ SORULARDA NELER ÖNE ÇIKIYOR?

Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt ve bölüm başkanları, Millî Eğitim Bakanlığının (MEB) yayımladığı örnek soruları değerlendirdi. Sorularda açık uçlu soruların, günlük hayat senaryolarının, görsel ve veri yorumlamanın yanı sıra öğrencilerin gerekçeli cevap oluşturma becerilerinin öne çıktığı ifade edildi.

"YENİ SİSTEMDE EZBERE YER YOK"

Adil Kurt, örnek sınavların ezberci ve bilgi odaklı ölçme anlayışının ötesine geçtiğini vurgulayarak şöyle konuştu: "Hem ortaokul hem de lise düzeyindeki örnek sorular, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile uyumlu, beceri temelli ve süreç odaklı bir yaklaşım sergiliyor. Açık uçlu sorular, günlük hayat senaryoları, görsel, grafik ve tablolarla zenginleştirilen sınavlar; öğrencilerin bilgiyi hatırlamasının yanı sıra analitik düşünme, neden-sonuç ilişkisi kurma, problem çözme, bilimsel okuryazarlık ve yorumlama gibi üst düzey becerilerini ölçmeyi hedefliyor."

Soruların tüm sınıf seviyelerindeki kazanımları ve gerçek hayat bağlamlarını kapsadığını belirten Kurt, örneklerin öğrencilere sınavlara hazırlık sürecinde kendi yeterliliklerini değerlendirme imkânı sunduğunu, öğretmenlere ise öğrenme süreçlerini takip etme ve ölçme-değerlendirme çalışmalarını planlama konusunda rehberlik ettiğini dile getirdi.

Kaynak: Haberler.com