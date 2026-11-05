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Okullarda bir dönem tarih oldu

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Okullarda bir dönem tarih oldu
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez hayata geçirilen Ortak Yazılı Sınav Sistemi ile şişirilmiş notlar ve OBP adaletsizliğinin önüne geçilmesi hedeflenirken, yapay zeka takipli yeni modelde ezberci anlayışın yerini analitik ve beceri temelli sorular aldı.

  • Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS) bu sene ilk kez uygulanmaya başladı ve ilk sınavların 13 Kasım'a kadar sürmesi planlanıyor.
  • Yeni sistemde notlar yapay zekâ desteğiyle takip edilecek ve okullar arası not şişirme kaynaklı OBP adaletsizliklerinin giderilmesi hedefleniyor.
  • Son bir buçuk yılda usulsüzlük tespit edilen 74 okulun ruhsatı iptal edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS) bu sene ilk kez hayata geçirildi. Sistemin ilk sınavları uygulanmaya başlarken maratonun 13 Kasım'a kadar sürmesi planlanıyor. Yeni sistemle birlikte bazı okullarda notların kolayca şişirilerek daha yüksek Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) katkısı elde edilmesi dönemi geride kalırken, yeni tarz sorularda öne çıkacak yetenekler de netleşti.

HAKSIZ OBP KATKISININ ÖNÜNE GEÇİLECEK

Hayata geçirilen Ortak Yazılı Sınav Sistemi’nde notlar yapay zekâ desteğiyle takip edilecek. Yeni uygulamanın, yıllardır tartışılan Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) sistemindeki adaletsizliklerin giderilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Türkiye gazetesine konuşan eğitim uzmanları, OBP’nin lise diploma notunun 5 ile çarpılmasıyla hesaplandığını ve YKS puanına 0,12 katsayısıyla eklendiğini hatırlatarak şu değerlendirmelerde bulundu: "Örneğin diploma notu 80 olan bir öğrencinin OBP’si 400 oluyor ve YKS puanına 48 puan katkı sağlıyor. Kâğıt üzerinde güzel görünen sistem, uygulamada ciddi adaletsizliklere yol açıyordu. Çünkü her okul aynı zorlukta not vermiyordu. Bazı okullarda notlar kolayca şişirilirken bazılarında yüksek not almak ciddi emek gerektiriyordu. Böylece aynı seviyedeki iki öğrenciden, notların daha kolay verildiği okuldan mezun olan daha fazla OBP katkısı alabiliyordu. Özellikle birkaç puanın belirleyici olduğu bölümlerde bu durum büyük fark oluşturuyordu."

74 OKULUN RUHSATI İPTAL EDİLDİ

Ortak yazılı sınavlar, doğru uygulandığı takdirde bu adaletsizliğin önüne geçilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Yeni sistemle devamsızlıkları takip etmeyen ve notları şişiren okulların tespitinin de kolaylaşması bekleniyor. Son bir buçuk yılda usulsüzlük tespit edilen 74 okulun ruhsatı iptal edilirken, yeni sistemin bu tür usulsüz uygulamaları azaltması hedefleniyor. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda şekillenen yeni ölçme ve değerlendirme yaklaşımı; öğrencilerin yalnızca bilgi düzeylerini değil, bilgiyi kullanma, yorumlama, analiz etme ve farklı durumlara aktarabilme becerilerini de ölçmeyi amaçlıyor.

YENİ TARZ SORULARDA NELER ÖNE ÇIKIYOR?

Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt ve bölüm başkanları, Millî Eğitim Bakanlığının (MEB) yayımladığı örnek soruları değerlendirdi. Sorularda açık uçlu soruların, günlük hayat senaryolarının, görsel ve veri yorumlamanın yanı sıra öğrencilerin gerekçeli cevap oluşturma becerilerinin öne çıktığı ifade edildi.

"YENİ SİSTEMDE EZBERE YER YOK"

Adil Kurt, örnek sınavların ezberci ve bilgi odaklı ölçme anlayışının ötesine geçtiğini vurgulayarak şöyle konuştu: "Hem ortaokul hem de lise düzeyindeki örnek sorular, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile uyumlu, beceri temelli ve süreç odaklı bir yaklaşım sergiliyor. Açık uçlu sorular, günlük hayat senaryoları, görsel, grafik ve tablolarla zenginleştirilen sınavlar; öğrencilerin bilgiyi hatırlamasının yanı sıra analitik düşünme, neden-sonuç ilişkisi kurma, problem çözme, bilimsel okuryazarlık ve yorumlama gibi üst düzey becerilerini ölçmeyi hedefliyor."

Soruların tüm sınıf seviyelerindeki kazanımları ve gerçek hayat bağlamlarını kapsadığını belirten Kurt, örneklerin öğrencilere sınavlara hazırlık sürecinde kendi yeterliliklerini değerlendirme imkânı sunduğunu, öğretmenlere ise öğrenme süreçlerini takip etme ve ölçme-değerlendirme çalışmalarını planlama konusunda rehberlik ettiğini dile getirdi.

Kaynak: Haberler.com
Okurların en beğendiği yorum
Alper Kocman:Bu bakanin yapacagi birsey ile sonuc alinamayacagini dusunuyorum. Artik degisme zamani geldi.
Tüm yorumlar (43)
Bu haber 39 sitede yayınlandı.
Haberler.com
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Yorumlar (43)

Haber YorumlarıAlper Kocman:

Bu bakanin yapacagi birsey ile sonuc alinamayacagini dusunuyorum. Artik degisme zamani geldi.

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme9
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Haber Yorumlarışaban aydın:

yapay zeka, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile uyumlu, beceri temelli ve süreç odaklı bir yaklaşım sergileyecek olması zorunuza gidiyor. şişirilmiş notlar ile okuduğunuz belli. yazık.

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Haber YorumlarıVictor Faith:

sana mı sorulacak değişip değişmeyeceği kimsin sen hangi ototriteye sahipsin yada yetki lanın ne neyi biliyorsun..

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Yorum Beğenme13
Haber YorumlarıAlper Kocman:

Makarnacilar. Ben bu bakani begenmiyorum kardesim. Ben padisahim cok yasa demiyorum, var mi dahasi? Hangi okulumuz dunya siralamasinda yuksek yerlerde saban aydin? Ben egitimimi yurtdisinda tamamladim. Farklari goruyorum. Sizin gibi elestiriye tahammul edemeyen insanlari oldugu yerde ilim, bilim olmaz. Herkesi sorulari calarak universiteye girenlerle karistirma looser Faith.

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Haber YorumlarıHaber yorum:

Güya yurt dışında okumuşsunuz. Kaliteyi görmüşsünüz ama maalesef o kalite size sirayet etmemiş. Yani nezaketsizlik, görgü kuralı, terbiyesiz hitabetinizi dünyanın en mükemmel okuluna gitsenizde değiştiremezsinz.....o yüzden bizim milli eğitim bakanı size fazla gelir.

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

üniversiteler işsizler ordusu yetiştiriyor eskiden ilkokuldan sonra çocuklar ustanın yanında çıraklık yapar meslek öğrenirdi şimdi yok yetişmiyor düzenli işleyen sistemi bozdular şimdi meslek sahibi olanlar üniversite mezunlarından çok daha fazla para kazanıyor.

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Türkiye de değişim olacaksa kökten değişim olmalı. laiklik adı altında sokulan kazık çıkarılmalı

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Haber YorumlarıAlper Kocman:

Haber yorum: Benim yazilarimda terbisyesizlik olmaz fakat hakedene gereken cevap verilir. Sizin nezaketiniz var fakat analiz kabiliyetiniz yok anlasilan. Size de makarna yerine protein onerebilirim.

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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Eğitimde herşeyi hazır hale getirmek beraberinde ezberciliği ve tembelliği getirir..İlk başta olan öğrencinin tebeşir tozu ile tanışması ,araştırma ve geliştirme ise çok önemlidir..yapay zeka insanı ya bağımlı yada sivri zeka olmasının yolunu açar...

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Tebeşir tozu mu laikler iyice kafayı yemiş... gerici kimmiş?

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