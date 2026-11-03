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AB Başsavcısı yapay zekanın haberleri yeniden sunmasının hak ihlali olabileceğini söyledi

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AB Adalet Divanı Başsavcısı Szpunar, yapay zekanın haberleri asıl habere gerek kalmadan yeniden sunmasının yayıncı hakkını ihlal edebileceğini bildirdi. Başsavcının görüşü, Like Company ile Google arasındaki Gemini davasında bağlayıcı değil.

Avrupa Birliği Adalet Divanı Başsavcısı Maciej Szpunar, yapay zeka sohbet robotlarının, haberleri, okuyucunun asıl habere gitmesine gerek bırakmayacak biçimde yeniden sunmasının yayıncıların haklarını ihlal edebileceği görüşünü bildirdi.

Merkezi Lüksemburg'da bulunan Avrupa Birliği'nin (AB) en yüksek hukuki mercii olan AB Adalet Divanı Başsavcısı Szpunar, Macaristan merkezli Like Company ile Google arasındaki davada mütalaasını açıkladı.

Szpunar, Adalet Divanına ulaşan ilk üretken yapay zeka davasına ilişkin görüşünde, yapay zeka sohbet robotlarının internetteki haberleri alarak kullanıcılara yanıt hazırlamasının bazı durumlarda yayıncı haklarını ihlal edebileceğini belirtti.

Yapay zekanın bir haberdeki bilgileri aktarabileceğine işaret eden Başsavcı Szpunar, haberin anlatımını, okuyucunun asıl haberi okumasına gerek bırakmayacak ölçüde yeniden kullanmasının ise yayıncının haklarına aykırı olabileceği görüşünü paylaştı.

Basın yayıncılarına tanınan hakkın haberlerde aktarılan olguları değil, yayınların özgün ifade biçimini koruduğunu ifade eden Szpunar, bu korumanın amacının haberler üzerinde tekel oluşturmak değil, yayının hazırlanmasına yapılan yatırımı korumak olduğunu anlattı.

İnternet haber siteleri işleten Like Company, haberlerinin Google'ın Gemini adlı yapay zeka sisteminin eğitiminde ve kullanıcılara verdiği yanıtlarda izinsiz kullanıldığı iddiasıyla dava açmıştı.

Davaya bakan Macar mahkemesi de konuyla ilgili AB hukukunun nasıl uygulanması gerektiğini Adalet Divanına sormuştu.

Başsavcının görüşü, AB Adalet Divanı açısından bağlayıcı nitelik taşımıyor.

Divan, davaya ilişkin kararını daha sonraki bir tarihte açıklayacak.

Kaynak: AA
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