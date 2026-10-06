Meloni'den yapay zekaya karşı 4 saniyelik hamle

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, yapay zeka teknolojileriyle sesinin klonlanarak sahte içeriklerde kullanılmasına karşı dikkat çeken bir hukuki adım attı. Meloni, kendi sesini Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'nde (EUIPO) ses markası olarak tescil ettirmek için başvuruda bulundu. Başvurunun merkezinde ise yalnızca 4 saniyelik bir ses kaydı bulunuyor.

4 SANİYELİK SES KAYDI YETTİ

Meloni'nin EUIPO'ya sunduğu kayıtta İtalyanca "Io sono Giorgia Meloni", yani "Ben Giorgia Meloni'yim" sözlerini iki kez söylediği belirtildi. Başvuru 5 Ekim'de yapıldı ve EUIPO kayıtlarında halen inceleme aşamasında bulunuyor.

Başvurunun bir hukuk bürosu ile fikri mülkiyet alanında faaliyet gösteren bir şirket aracılığıyla yapıldığı ve üç hizmet sınıfını kapsadığı bildirildi. Bunlar indirilebilir multimedya içerikleri, kültürel faaliyetler ve siyasi etkinliklerin organizasyonu olarak sıralandı.

AMAÇ YAPAY ZEKA İLE SESİNİN KLONLANMASINI ÖNLEMEK

Başvurunun arkasında hızla gelişen yapay zeka teknolojilerinin yarattığı deepfake tehlikesi bulunuyor. Günümüzde yapay zeka araçları, kısa ses örneklerinden hareketle bir kişinin ses tonuna oldukça benzeyen yeni konuşmalar üretebiliyor.

Meloni'nin hamlesi, teknolojik olarak sesinin kopyalanmasını engellemeyecek. Ancak tescilin kabul edilmesi halinde, sesinin belirlenen alanlarda izinsiz veya yanıltıcı şekilde kullanılması durumunda hukuki mücadelede ek bir dayanak oluşturabilecek. Uzmanlar da ses markasının özellikle sahte içeriklerin dijital platformlardan kaldırılması sürecinde kullanılabilecek araçlardan biri olabileceğine dikkat çekiyor.

SEÇTİĞİ CÜMLE TESADÜF DEĞİL

Meloni'nin kayıtta kullandığı "Io sono Giorgia Meloni" ifadesi, siyasi kariyerinde kendisiyle özdeşleşen sözlere gönderme yapıyor.

Meloni, 2019'daki bir konuşmasında "Ben Giorgia'yım, bir kadınım, bir anneyim, İtalyanım, Hristiyanım" ifadelerini kullanmıştı. Konuşmanın ilgili bölümü daha sonra remixlere ve internet içeriklerine konu olmuştu.

DAHA ÖNCE DE DEEPFAKE'LERİN HEDEFİ OLDU

Meloni'nin yapay zekaya karşı hukuki koruma arayışının geçmişi de bulunuyor. İtalya Başbakanı daha önce kendi görüntüsünün kullanıldığı sahte pornografik deepfake içerikler nedeniyle hukuki süreç başlatmıştı. AP, Meloni'nin yapay zeka tarafından üretilen manipüle edilmiş görüntülerin hedefi olduğunu ve bu konuda yasal yollara başvurduğunu aktardı.

Meloni'nin görüntüsünün ayrıca sahte yatırım reklamlarında da kullanıldığı bildirildi. Bu nedenle yeni başvuru, yapay zeka kaynaklı sahte içeriklere karşı koruma arayışının bu kez sese taşınması anlamına geliyor.

BU YÖNTEMİ KULLANAN İLK İSİM DEĞİL

Sesini marka olarak koruma girişimi tamamen yeni değil. İtalyan şarkıcı Giusy Ferreri de daha önce benzer bir başvuruda bulunmuştu. Meloni'nin başvurusunu farklı kılan ise görevdeki bir hükümet başkanının, yapay zeka ile oluşturulabilecek sahte ses kayıtlarına karşı bu yönteme başvurması.