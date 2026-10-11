Kurumsal yazılımlarda veri güvenliği alarmı! “Küçük açıklar büyük sistemleri etkiliyor”

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Finans, sigorta ve büyük ölçekli hizmet platformlarında milyonlarca kullanıcıya ait verinin işlenmesi, veri güvenliği ve sistem dayanıklılığı konularını yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı.

MİKROSERVİS MİMARİLERİNDE ZİNCİRLEME RİSK

Kurumsal şirketlerde kullanılan yazılımlar, son yıllarda hızla artan veri hacmi ve yapay zeka entegrasyonlarıyla birlikte daha karmaşık bir yapıya büründü. Sistemlerin birbirine bağlı çalıştığı mikroservis mimarilerinde tek bir hatanın tüm yapıyı etkileyebildiği belirtiliyor.

“KÜÇÜK AÇIKLAR BÜYÜK SİSTEMLERİ ETKİLİYOR”

Kanatlı, kurumsal yazılımlarda en kritik sorunun ölçek büyüdükçe kontrolün zorlaşması olduğunu ifade etti. Kariyerinde BNP Paribas, Coca-Cola İçecek ve Türk Ekonomi Bankası gibi kurumlarda bankacılık sistemleri, ödeme altyapıları ve gerçek zamanlı veri işleme projelerinde görev alan Kanatlı, dağıtık sistemlerde hata zincirinin hızla büyüdüğüne dikkat çekti.

Kanatlı’ya göre mikroservis yapılarında her bileşenin bağımsız çalışması avantaj gibi görünse de güvenlik ve veri tutarlılığı açısından ciddi riskler barındırıyor. Kanatlı, “Bir servisteki zafiyet, zincirleme şekilde tüm sistemi etkileyebiliyor” değerlendirmesinde bulundu.

“VERİ GÜVENLİĞİ ARTIK TASARIM MESELESİ”

Veri güvenliğinin yalnızca siber saldırılara karşı alınan önlemlerden ibaret olmadığını vurgulayan Kanatlı, konunun yazılım mimarisinin ilk aşamasında ele alınması gerektiğini savundu. AIG’de sigorta risk modelleri ve yapay zeka destekli karar sistemleri üzerinde çalışan Kanatlı, yanlış kurgulanmış veri akışlarının finansal karar mekanizmalarını doğrudan etkileyebileceğini kaydetti.

Kanatlı’nın verdiği bilgiye göre AIG’de yaklaşık 20 kişilik mühendislik ekipleriyle, milyonlarca dolarlık yatırımla geliştirilen yapay zeka tabanlı risk analiz platformları üzerinde çalışılıyor.

ŞİFRELİ DOSYA PAYLAŞIM SİSTEMİ GELİŞTİRMİŞTİ

Kanatlı, daha önce PIA Group bünyesinde uçtan uca şifreli dosya paylaşım sistemi PING’in tasarımında ve geliştirilmesinde ekip lideri olarak görev aldı. Sistemde, sunucunun dosya içeriği ve yapısına ilişkin bilgiye sahip olmadığı “zero-knowledge” (sıfır bilgi) mimarisinin kullanıldığı belirtildi.

Sistemin, ileri gizlilik (Perfect Forward Secrecy) gibi yöntemler ve 3072-bit Diffie-Hellman anahtarıyla kullanıcılara bir dosya ya da dizin üzerinde eş zamanlı ve uçtan uca şifreli işlem yapma imkanı sunduğu ifade edildi. Kanatlı, bugün aynı yaklaşımı yapay zeka tabanlı sistemlerde veri güvenliğinin tasarımın ayrılmaz bir parçası olması gerektiği yönündeki çalışmalarıyla sürdürüyor.

SİEMENS’TEN BANKACILIK SEKTÖRÜNE

Bilkent Üniversitesi mezunu olan ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde yüksek lisans yapan Kanatlı, Siemens’ten bankacılık sektörüne uzanan kariyerinde yüksek hacimli veri sistemleri ve güvenli yazılım mimarileri üzerine çalıştı.