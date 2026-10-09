ITS 2026'da girişimcilerden yenilikçi çözümler: Yapay zekadan hukuk teknolojilerine yeni projeler

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3. Uluslararası İhracat ve Yatırım Zirvesi (ITS 2026), farklı sektörlerden teknoloji girişimlerini, yatırımcıları ve iş dünyasının temsilcilerini aynı çatı altında buluşturdu. TÜYAFED'in katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyonda yapay zekâ destekli insan kaynakları yönetimi, KOBİ'lerin finansal dijitalleşmesi, e-dönüşüm uygulamaları ve hukuk teknolojileri ön plana çıktı.

Zirve kapsamında Haberler.com'a özel açıklamalarda bulunan Mentiup Kurucusu Kamil Kasacı ve Ürün ve Teknoloji Lideri İlyas Cingöz, Vanlı İşadamları Derneği Genel Başkanı İlhan Babur, Tekdefter Kurucusu Muhammet Başpınar, Nilvera Kurucusu Hamza Cecikoğlu ile Mykanun Kurucusu Mostafa Mohamed ve CTO'su Burak Akyürek, girişimcilik ekosisteminin gelişimini, teknolojinin iş süreçlerine etkisini ve yeni yatırım fırsatlarını değerlendirdi.

İNSAN KAYNAKLARINDA YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ YETENEK YÖNETİMİ

Mentiup Kurucusu Kamil Kasacı, Türkiye'deki insan kaynakları süreçlerinin dijitalleşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak yetenek yönetiminin şirketler açısından önemli bir ihtiyaç olduğunu söyledi.

İnsan kaynakları departmanlarında eğitim, mentorluk, oryantasyon ve çalışanların uyum süreçlerinin çoğu zaman birbirinden bağımsız yürütüldüğünü belirten Kasacı, bu süreçleri tek bir sistem altında birleştirdiklerini ifade etti.

Kasacı, "İnsan kaynakları alanında yetenek yönetimi oldukça önemli bir konu ancak bu alanın biraz eksik kaldığını görüyoruz. Eğitimlerin, mentorluk programlarının ve oryantasyon süreçlerinin birbirinden bağımsız işler olduğunu görüyoruz. Biz Mentiup olarak bunları bir yetenek işletim sistemi altında birleştirdik." dedi.

Platform bünyesinde Lola.ai adlı yapay zekâ destekli bir analiz ve değerlendirme sistemi de geliştirdiklerini belirten Kasacı, söz konusu teknolojinin kurumlara ve çalışanlara yönelik çeşitli öngörüler sunduğunu aktardı.

"YAPAY ZEKA KARAR VERİCİ DEĞİL, DESTEKLEYİCİ OLMALI"

Mentiup Ürün ve Teknoloji Lideri İlyas Cingöz, Lola.ai sisteminin çalışma prensiplerini ve kişisel verilerin korunmasına yönelik geliştirdikleri güvenlik mekanizmalarını anlattı.

İnsan kaynakları alanında yoğun miktarda kişisel veri işlendiğine dikkat çeken Cingöz, yapay zekâ sistemlerine gönderilecek bilgilerin önceden denetlenmesinin önemli olduğunu söyledi.

Cingöz, "İnsan kaynakları kişisel verilerin yoğun olduğu bir alan. Bu nedenle hangi verilerin yapay zekâ sistemine gönderileceği, hangilerinin gönderilmeyeceği büyük önem taşıyor. Biz burada bir güvenlik katmanı oluşturduk. Veriler yapay zekâ modeline ulaşmadan önce değerlendiriliyor, anonimleştiriliyor veya tamamen ayıklanıyor." ifadelerini kullandı.

Lola.ai'nin çalışanların süreç boyunca oluşan verilerini analiz ederek kişi ve kurumlara özel değerlendirmeler sunduğunu belirten Cingöz, sistemin insanın yerini alan bir karar mekanizması olmadığını vurguladı.

Cingöz, "Bu, yapay zekânın karar verdiği anlamına gelmiyor. Amacımız insanların bazı süreçlerini kolaylaştırmak ve onlara içgörüler ile öngörüler sunmak." dedi.

VANLI İŞ İNSANLARI YENİ YATIRIM FIRSATLARI İÇİN ZİRVEDE

Vanlı İşadamları Derneği Genel Başkanı İlhan Babur, ITS 2026'nın yatırımcılar ve iş dünyası temsilcileri açısından sunduğu fırsatları değerlendirdi.

Teknoloji dünyasında yaşanan hızlı dönüşümün iş insanları için yeni yatırım alanları oluşturduğunu belirten Babur, dernek üyeleriyle birlikte zirveye katıldıklarını ifade etti.

Organizasyona ekip arkadaşlarıyla geldiklerini söyleyen Babur, zirvede sunulan imkânları ve yeni iş fırsatlarını yakından incelemek istediklerini belirtti.

Babur, "Dünyanın teknolojik bir değişim sürecine girdiği bu dönemde bizler de iş insanlarımızla birlikte buradayız. Buradaki fırsatlardan yararlanmak ve sunulan imkânları değerlendirmek için zirveye katıldık." dedi.

Organizasyonun iş dünyası temsilcilerini teknoloji girişimleriyle bir araya getirmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Babur, zirveyi düzenleyen TÜYAFED Genel Başkanı'na ve organizasyon ekibine teşekkür etti.

ESNAFIN VERESİYE DEFTERİ DİJİTAL ORTAMA TAŞINIYOR

Tekdefter Kurucusu Muhammet Başpınar, Türkiye'deki küçük işletmelerin finansal süreçlerini dijitalleştirmelerine yönelik geliştirdikleri uygulamayı anlattı.

KOBİ'lerin uluslararası rakipleriyle rekabet edebilmeleri için güncel teknolojilerden yararlanmalarının önemli olduğunu belirten Başpınar, Türkiye'de işletmelerin finansal süreçlerini yönetebilecekleri gelişmiş yazılım çözümlerinin bulunduğunu söyledi.

Başpınar, özellikle bakkal, esnaf ve küçük işletmelerin kullandığı geleneksel veresiye sistemini dijital ortama taşıyan bir platform geliştirdiklerini ifade etti.

Başpınar, "Küçük işletmelerin veresiye sistemlerini basitleştirecek ve kolaylaştıracak bir çözüm geliştirdik. İşletmelerin not defterine veya Excel tablolarına veri girmesi yerine mobil uygulamamız ve web sitemiz üzerinden alacak-verecek takibi yapmalarını sağlıyoruz." dedi.

İKİ İŞLETME AYNI DİJİTAL DEFTERİ KULLANABİLİYOR

Tekdefter'in benzer uygulamalardan ayrılan özelliklerine değinen Başpınar, sistemin iki işletmeyi ortak bir dijital defter üzerinde buluşturduğunu söyledi.

İşletmelerin birbirleriyle gerçekleştirdikleri işlemleri aynı ekran üzerinden takip edebildiğini belirten Başpınar, bu sayede hesap uyuşmazlıklarının önüne geçmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Başpınar, "Diğer programlardan farklı olarak iki işletmeyi aynı ortak defterde buluşturuyoruz. İki işletme birbirlerine ekledikleri işlemleri aynı defter ve aynı ekran üzerinden görebiliyor. Böylece mutabakat sorunlarının önüne geçilmesini kolaylaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hem mobil uygulama hem de web platformu üzerinden hizmet sunduklarını belirten Başpınar, küçük işletmelerin finansal takibini daha erişilebilir hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

"300 STARTUP'IN YATIRIMCILARLA BULUŞMASI ÇOK DEĞERLİ"

Nilvera Kurucusu Hamza Cecikoğlu, ITS 2026'nın üçüncü yılında ulaştığı büyüklüğü ve girişimcilik ekosistemine sunduğu katkıları değerlendirdi.

Zirvenin ana sponsorları arasında yer aldıklarını belirten Cecikoğlu, organizasyonun her geçen yıl büyüdüğünü ve girişimciler açısından önemli bir buluşma noktası haline geldiğini söyledi.

Cecikoğlu, "Geçmişten günümüze baktığımızda organizasyonun her geçen gün büyüdüğünü görüyoruz. Şu anda yaklaşık 300 startup burada. Bence bu fuarın en önemli ayağı bu girişimler. Startuplara verilecek destekler ve yatırımcılarla buluşturulmaları çok önemli." dedi.

Kendi girişimcilik yolculuklarında da önemli zorluklarla karşılaştıklarını anlatan Cecikoğlu, günümüzde startup firmalarının yatırımcılara ulaşmak açısından daha fazla fırsata sahip olduğunu ifade etti.

"BİZ DE STARTUP'LARA YATIRIM YAPIYORUZ"

Nilvera'nın teknoloji ve yazılım sektöründe faaliyet gösterdiğini belirten Cecikoğlu, şirketin e-dönüşüm süreçlerine yönelik çözümler geliştirdiğini söyledi.

Tüm yazılımlarını kendi bünyelerinde geliştirdiklerini ifade eden Cecikoğlu, e-dönüşüm işlemlerini uçtan uca tek platformda bir araya getirdiklerini anlattı.

Şirketlerinin aynı zamanda teknoloji girişimlerine yatırım yaptığını açıklayan Cecikoğlu, "Biz de bu yollardan geçtik. Gerçekten zorlu süreçlerdi. Şu anda burada çok ciddi yatırımcılar var. Biz de aynı zamanda bir yatırımcı firmayız, startuplara yatırım yapıyoruz. Güzel ortaklıklarla ve iş birlikleriyle buradan ayrılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Zirve boyunca stantlarına yoğun ilgi gösterildiğini belirten Cecikoğlu, organizasyonun yeni ticari bağlantılar açısından verimli geçtiğini söyledi.

YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ HUKUK ASİSTANI GELİŞTİRDİLER

Mykanun Kurucusu Mostafa Mohamed ve CTO'su Burak Akyürek, hukuk alanında geliştirdikleri yapay zekâ destekli dijital asistanı Haberler.com'a anlattı.

Yapay zekânın farklı sektörlerde iş süreçlerini kolaylaştırabilecek bir teknoloji olduğunu belirten Mohamed, geliştirdikleri sistemin kullanıcıların hukuki işlemlerinde destek sağlamasını hedeflediklerini ifade etti.

Mykanun bünyesinde geliştirilen Delilim adlı platform hakkında bilgi veren Akyürek, uygulamanın yalnızca hukuk çalışanlarına değil, hukuki konularda bilgi ve desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlara ve yabancı öğrencilere de yönelik olduğunu söyledi.

Akyürek, "Mykanun olarak geliştirdiğimiz Delilim platformunda müşterilerimize yapay zekâ hukuk asistanı sunuyoruz. Bu yalnızca hukuk personeli için değil, hukukla ilgili herhangi bir işi olan vatandaşlar ve yabancı öğrenciler tarafından da kullanılabiliyor." dedi.

"SON KARARI AVUKAT VERMELİ"

Yapay zekâ destekli hukuk asistanının temel amacının hukuki işlemleri kolaylaştırmak olduğunu belirten Akyürek, sistemin hukuk çalışanlarının iş yükünü azaltmayı hedeflediğini ifade etti.

Akyürek, "Bir kişinin hukukla ilgili bir problemi olduğunda yapay zekâ ajanımızla bu süreçte destek alabilmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda hukuk personelinin üzerindeki yükü azaltmak ve vatandaşların yaşadığı basit hukuki sorunlara çözüm sunmak istiyoruz." dedi.

Geliştirdikleri sistemin avukatların yerini almayı amaçlamadığını vurgulayan Mohamed ve Akyürek, yapay zekâ tarafından hazırlanan çalışmaların hukuk uzmanlarınca değerlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Sistemin bir yardımcı araç olarak tasarlandığını belirten girişimciler, hukuki değerlendirmelerde nihai kontrolün avukatlarda olması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Haberler.com