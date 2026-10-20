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Yapay zekâ tek bir yüz fotoğrafından hastanın ne kadar ağır olduğunu tahmin ediyor

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Yapay zekâ tek bir yüz fotoğrafından hastanın ne kadar ağır olduğunu tahmin ediyor
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ABD'li araştırmacıların geliştirdiği yapay zekâ aracı, kanser hastalarının yüz fotoğraflarında göz altı ve burun kemeri çevresine bakarak sağkalım tahmini yapıyor. Araç henüz hastanelerde kullanıma hazır değil.

BBC'nin haberine göre ABD'li araştırmacılar, doktorların bir hastanın ne kadar ağır hasta olduğunu tek bir yüz fotoğrafından değerlendirmesine yardım edebilecek bir yapay zekâ aracı geliştirdi. Ön bulgular Lancet Digital Health dergisinde yayımlandı.

"FaceSurvival" adı verilen araç, milyonlarca sağlıklı yüzün yanı sıra 35 bin kanser hastasının fotoğraflarıyla eğitildi. Bilim insanlarına göre araç, özellikle göz çevresindeki özelliklere bakarak hastaların sağkalım süresine ilişkin tahmin yapabiliyor.

Araştırmaya göre yaşam süresi tahmininde yüzün en belirleyici bölgeleri göz altı ve burun kemeri çevresi. Bu ölçütler, kemiğe ya da beyne sıçramış olanlar dahil, farklı türde ve farklı ağırlıktaki kanserlerde geçerli oldu. Hastaların çoğu ABD ve Hollanda'dan, 50'li ve 60'lı yaşlarındaydı; aralarında çocuklar ve 90'lı yaşlarda olanlar da vardı.

Patent başvurusu yapılan aracın doktorların yerini almak için değil, onlara yardım etmek için tasarlandığı belirtildi. Boston'daki Mass General Brigham'dan araştırmanın başındaki Dr. Raymond Mak, nüfus yaşlandıkça doktorların radyasyon, ameliyat ya da ilaç tedavisi gibi yoğun tedavileri önermeden önce hastanın fiziksel dayanıklılığını ve kırılganlığını ölçmenin daha iyi yollarına ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Ekip, kişinin doğum tarihine göre değil, göründüğü yaşa göre biyolojik yaşını tahmin eden "FaceAge" adlı başka bir aracı da değerlendiriyor. Bu araca göre burun altından ağız kenarına inen çizgiler, alındaki kırışıklıklar, şakaklardaki kaz ayakları ve yanaklar yaşlanma hızının iyi bir göstergesi. Yoğun alkol ve uyuşturucu kullanımı ile sigara bu süreci hızlandırabiliyor.

Mak, aracın poz, ışık, yüz ifadesi ve makyaj farklarına rağmen gerçek hayattan fotoğraflarda "şaşırtıcı derecede tutarlı" sonuç verdiğini, test edilen estetik ameliyatların çoğunda da sonucun değişmediğini, yalnız burun estetiğinden sonra küçük bir kayma görüldüğünü anlattı.

Araştırmacılar araçların hâlâ geliştirme aşamasında olduğunu, özellikle farklı etnik gruplardan çok daha fazla veriye ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. İngiltere'deki Surrey Üniversitesi'nden Prof. Miroslaw Bober da çalışmayı "umut verici bir kavram kanıtı" olarak nitelendirip klinik kullanıma hazır olmadığını ve bir sonucu tahmin etmenin onu açıklamakla aynı şey olmadığını söyledi.

Kaynak: BBC

BBC
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