ITS 2026'da teknoloji dünyası buluştu: Yapay zekadan eğitime, Türk girişimcilerden dikkat çeken projeler

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3. Uluslararası İhracat ve Yatırım Zirvesi (ITS 2026), yerli ve yabancı teknoloji girişimlerini, sektör temsilcilerini ve yatırımcıları aynı çatı altında buluşturdu. TÜYAFED'in de yer aldığı organizasyonda yapay zekâ teknolojilerinin iş dünyasına etkileri, dijital dönüşüm, veri güvenliği ve uluslararası pazarlara açılma fırsatları ele alındı.

Zirve kapsamında Haberler.com'a özel açıklamalarda bulunan Trusthlayer Teknik Kurucusu Pınar Öztekin, Herai Studios CEO'su Emre Sev, Durana TekPark Arnavutluk CEO'su Florence Haxhi, Black Paw Eğitim Teknolojileri Kurucu Ortağı Aslıhan Demirsoy, Kolay İşim Kurucusu Çağrıbey Ekenyılmaz ile Talebee Kurucu Ortakları Utku Biçer ve Burak Bayındır, geliştirdikleri projeleri ve teknoloji sektörünün geleceğine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

KURUMSAL VERİ GÜVENLİĞİNDE YEREL YAPAY ZEKA VURGUSU

Trusthlayer Teknik Kurucusu Pınar Öztekin, kurumsal firmaların yapay zekâ kullanırken veri güvenliğini nasıl sağlayabileceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şirketlerin hassas verilerini koruyabilmesi için çevrim dışı ve yerel sistemlerde çalışan yapay zekâ çözümlerini tercih edebileceğini belirten Öztekin, bu yöntemin bilgilerin dış sunuculara aktarılmasını önleyebileceğini ifade etti.

Öztekin, "Veri güvenliği konusunda alınabilecek önlemlerden biri kesinlikle çevrim dışı, yerel ortamda çalışan yapay zekâ sistemleridir. Kişisel verileriniz sunucuya veya buluta gönderilmeden işlenebiliyor. Yapay zekâ sistemi size ait oluyor ve bu sayede veriler güvenli bir şekilde işlenebiliyor." dedi.

Yerel yapay zekâ altyapılarının özellikle kurumsal verilerin kontrol altında tutulması açısından önemli olduğunu vurgulayan Öztekin, şirketlerin kendi sistemleri üzerinde çalışan çözümlerle veri aktarımına ilişkin riskleri azaltabileceğini belirtti.

"YAZILAN KOMUTLARI OYUNA DÖNÜŞTÜREN YAPAY ZEKA GELİŞTİRDİK"

Herai Studios CEO'su Emre Sev, yapay zekâ alanında geliştirdikleri teknolojileri ve farklı sektörlere yönelik projelerini anlattı.

Altı farklı yapay zekâ modeli geliştirdiklerini belirten Sev, bu modeller arasında yazılım geliştirme, görsel üretimi, video oluşturma ve oyun tasarımı gibi farklı alanlarda kullanılabilen sistemlerin bulunduğunu söyledi.

Sev, geliştirdikleri teknolojilerden birinin kullanıcıların yazılı komutlarla oyun oluşturmasına imkân tanıdığını ifade ederek, "Dünyanın ilk komut tabanlı oyun geliştirme motorunu gerçekleştirdik. Bir komut yazıyorsunuz ve bu komut oyuna dönüşüyor." dedi.

Geliştirdikleri diğer modellerle yüksek çözünürlüklü görseller ve videolar üretilebildiğini öne süren Sev, web sistemleri ve mobil uygulamalar oluşturabilen yapay zekâ araçları üzerinde de çalıştıklarını belirtti.

Şirketin Talos adlı yapay zekâ ajanından da söz eden Sev, bu sistemin bilgisayar kullanımında yüksek performans sağlamayı amaçladığını ifade etti.

GÜVENLİK KAMERALARINA YAPAY ZEKA DESTEĞİ

Herai Studios'un güvenlik teknolojileri alanında da çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten Sev, özellikle okul güvenliğine yönelik yapay zekâ destekli kamera yazılımı geliştirdiklerini söyledi.

Sev, sistemin güvenlik kameralarına entegre edildiğini ve yaklaşık 30 metre mesafeden potansiyel tehdit oluşturabilecek silah ve bıçak gibi nesneleri tespit edebildiğini ileri sürdü.

Şirketin geliştirdiği yapay zekâ teknolojilerinin farklı ihtiyaçlara yönelik çözümler sunduğunu belirten Sev, çalışmalarını yazılım geliştirme, üretken yapay zekâ ve güvenlik sistemleri alanlarında sürdürdüklerini anlattı.

ARNAVUTLUK'TAN TÜRK TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNE İŞ BİRLİĞİ DAVETİ

Zirveye uluslararası katılım sağlayan Durana TekPark Arnavutluk CEO'su Florence Haxhi, Türk teknoloji şirketleriyle geliştirmek istedikleri iş birliklerini Haberler.com'a değerlendirdi.

Durana TekPark'ın Arnavutluk'taki ilk teknoloji parkı olduğunu ve özel ekonomik bölge niteliği taşıdığını belirten Haxhi, Türk şirketlerinin bölgede faaliyet göstermesinden memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkilerin teknoloji alanında da yeni fırsatlar oluşturabileceğini dile getiren Haxhi, özellikle teknoloji ve mühendislik alanında faaliyet gösteren Türk firmalarıyla çalışmak istediklerini söyledi.

TÜYAFED İLE ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ

TÜYAFED ile imzaladıkları mutabakat zaptına da değinen Haxhi, anlaşmanın Türk ve Arnavut teknoloji şirketleri arasında yeni bağlantılar kurulmasına katkı sağlamasını hedeflediklerini belirtti.

TÜYAFED'in teknoloji ve mühendislik sektörlerinde faaliyet gösteren firmaları bir araya getiren önemli bir kuruluş olduğunu ifade eden Haxhi, iş birliği sayesinde Türk şirketlerinin Arnavutluk üzerinden Avrupa pazarındaki fırsatları değerlendirebileceğini anlattı.

Türkiye ile Arnavutluk arasındaki dostane ilişkilere dikkat çeken Haxhi, Türk girişimcilerin ülkelerinde olumlu bir iş ortamıyla karşılaşacaklarını düşündüğünü belirtti.

Haxhi, iki ülkenin şirketlerinin yeni ürünler, markalar ve teknolojiler geliştirmek amacıyla ortak çalışmalar yürütebileceğini ifade etti.

VETERİNERLİK EĞİTİMİNE YAPAY ZEKA DESTEKLİ ANATOMİ ATLASI

Black Paw Eğitim Teknolojileri Kurucu Ortağı Aslıhan Demirsoy, yapay zekânın girişimcilik dünyası için bir tehditten çok fırsat olduğunu söyledi.

Black Paw olarak veteriner fakültesi öğrencilerine yönelik üç boyutlu bir anatomi atlası geliştirdiklerini belirten Demirsoy, eğitim platformunda yapay zekâ teknolojilerinden aktif olarak yararlandıklarını anlattı.

Demirsoy, "Yapay zekâyı iş modellerini ortadan kaldıracak bir tehdit olarak değil, bir fırsat olarak görüyoruz. Black Paw olarak veteriner fakültesi öğrencileri için üç boyutlu bir anatomi atlası geliştiriyoruz." dedi.

Geliştirdikleri sistemin öğrencilerin laboratuvar ortamında karşılaştıkları anatomik yapıları tanımlamasına yardımcı olduğunu belirten Demirsoy, yapay zekânın görsel analiz yoluyla destek sunduğunu ifade etti.

Demirsoy, "Öğrenciler laboratuvar ortamında tanımadıkları yapılarla karşılaştıklarında bunları bizim yapay zekâmıza gösteriyor. Sistem de hangi hayvana ve hangi kemiğe ait olduğunu doğruluk oranıyla birlikte öğrenmelerini sağlıyor." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE GİRİŞİMİ BÜYÜTMEK, KURMAKTAN DAHA ZOR"

Kolay İşim Kurucusu Çağrıbey Ekenyılmaz, Türkiye'deki girişimcilik ekosisteminde şirket kurma ve büyütme süreçlerinde yaşanan zorlukları değerlendirdi.

Bir girişimi kurmanın ve büyütmenin farklı güçlükleri bulunduğunu belirten Ekenyılmaz, Türkiye'de özellikle ölçeklenme aşamasında daha fazla desteğe ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Ekenyılmaz, "İkisinin de ayrı zorlukları var. Türkiye'de girişimlerin kuruluş aşamasında hem kamu hem de özel kurumların destekleri mevcut. Ancak Türkiye özelinde değerlendirdiğimizde büyütmenin biraz daha zor olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Türkiye'deki girişimcilik ekosisteminin ABD ile karşılaştırıldığında özellikle şirketlerin büyüme aşamasındaki destekler bakımından gelişmesi gerektiğini belirten Ekenyılmaz, bu alanda yeni fırsatlara ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

YERLİ ÜRETİCİLERİ E-TİCARET SATICILARIYLA BULUŞTURUYOR

Kolayişim.com'un faaliyetlerinden de söz eden Ekenyılmaz, Türkiye'deki tedarikçilerin ürünlerini e-ticaret satıcılarıyla buluşturan bir platform geliştirdiklerini anlattı.

Özellikle yerli üreticilerin ürünlerinin Türkiye'de ve Avrupa pazarlarında satışa sunulmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirten Ekenyılmaz, bu süreçte karşılaştıkları en önemli zorluklardan birinin üreticileri dijital ticaret konusunda bilgilendirmek olduğunu söyledi.

Ekenyılmaz, "Şimdiye kadar en çok zorlandığımız alanlardan biri üreticilere bu modeli anlatmak ve onları bu alana hazırlamak oldu. Hâlâ bu zorlukları yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

BTM gibi girişimcilik merkezlerinden ve ITS 2026 gibi organizasyonlardan olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Ekenyılmaz, geleceğe umutla baktıklarını dile getirdi.

YAPAY ZEKAYLA EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNİ HEDEFLİYORLAR

Talebee Kurucu Ortakları Utku Biçer ve Burak Bayındır, Türkiye'deki dijital dönüşümün eğitim sektörüne etkilerini ve geliştirdikleri girişimin hedeflerini değerlendirdi.

Türkiye'nin yazılım ve teknoloji alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten girişimciler, yapay zekâ teknolojilerinin daha geniş alanlarda benimsenmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin teknoloji alanında daha güçlü bir konuma ulaşmasını arzu ettiklerini dile getiren kurucu ortaklar, dijital dönüşümdeki hızlanmanın eğitim sektöründe yeni fırsatlar oluşturduğunu söyledi.

Talebee'yi yapay zekânın eğitim alanındaki potansiyelinden yararlanmak amacıyla geliştirdiklerini belirten girişimciler, teknolojinin öğrenme süreçlerine önemli katkılar sağlayabileceğini vurguladı.

"EĞİTİME ULAŞAMAYAN KESİMLERE ULAŞMAK İSTİYORUZ"

Geliştirdikleri uygulamanın temel hedeflerinden birinin eğitimde ekonomik fırsat eşitliğine katkı sağlamak olduğunu belirten Talebee kurucu ortakları, özellikle eğitim imkânlarına erişimde zorluk yaşayan öğrencilere ulaşmak istediklerini ifade etti.

Kurucu ortaklar, "Yapay zekânın eğitime çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Eğitimde ekonomik eşitliği desteklemek adına uygulamamızı öğrencilerimizle buluşturmayı, özellikle eğitime ulaşamayan kesimlere ulaştırmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Eğitimde erişilebilirliğin ve özgürlüğün önemine dikkat çeken girişimciler, yapay zekâ teknolojilerinden yararlanarak daha fazla öğrencinin eğitim kaynaklarına ulaşabilmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Kaynak: Haberler.com