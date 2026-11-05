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Bolvadin'de 2. Yönetici Akademileri'nde dijitalleşme ve yapay zeka anlatıldı

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Bolvadin'de 2. Yönetici Akademileri'nde dijitalleşme ve yapay zeka anlatıldı
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Bolvadin'de düzenlenen 2. Yönetici Akademileri programında okul yöneticilerine dijitalleşme, yapay zeka ve liderlik konulu konferans verildi. AKÜ'den Doç. Dr. Ahmet Göçen'in konferansının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, Göçen'e hediye takdim etti.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında 2. Yönetici Akademileri programı gerçekleştirildi.

Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, AKÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Göçen, okul yöneticilerine "Okul Yönetiminde Yeni Paradigma: Dijitalleşme, Yapay Zeka ve Liderlik" konulu konferans verdi. Konferansta dijitalleşme, yapay zekanın eğitimde kullanımı ve modern okul yöneticiliği ele alındı.

Program sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, Doç. Dr. Göçen'e katkılarından dolayı teşekkür ederek hediye takdim etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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